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Cinema

'Mussum' e 'O Sequestro do Voo 375' lideram indicações do prêmio Grande Otelo

Antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é umas das principais premiações do cinema nacional. Veja a lista completa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 18:00

"Mussum, O Filmis" Crédito: Divulgação
A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta sexta-feira os finalistas do prêmio Grande Otelo, antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, umas das principais premiações do cinema nacional.
"Mussum, O Filmis", de Silvio Guindane, e "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, lideram em a lista, cada um com 12 indicações. Os dois filmes concorrem com "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho, "Nosso Sonho", de Eduardo Albergaria, e "Pedágio", de Carolina Markowicz.
A cerimônia deste ano vai celebrar o Cinema Novo e acontece na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, em 28 de agosto. A transmissão do evento pode ser acompanhada pelo Canal Brasil e pelo canal da Academia no YouTube.
Cena do
Cena de "Os Farofeiros 2" Crédito: Divulgação/Globo Filmes

Veja os indicados das principais categorias:

  • MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICCÇÃO
  • "Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane
  • "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho
  • "Nosso Sonho – A História de Claudinho e Bochecha", de Eduardo Albergaria
  • "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini
  • "Pedágio", de Carolina Markowicz

  • MELHOR LONGA-METRAGEM DE COMÉDIA
  • "Desapega!", de Hsu Chien
  • Minha Irmã e Eu", de Susana Garcia
  • "Os Farofeiros 2", de Roberto Santucci
  • "Pérola", de Murilo Benício
  • "Saudosa Maloca", de Pedro Serrano
  • "Três Tigres Tristes", de Gustavo Vinagre

  • MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
  • "Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho", de Pedro Bronz
  • "Belchior - Apenas um Coração Selvagem", de Natália Dias e Camilo Cavalcanti
  • "Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você", de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay
  • "Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina", de Ana Rieper
  • "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho

  • MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO
  • "A Ilha dos Ilus", de Paulo G. C. Miranda.
  • "Bizarros Peixes das Fossas Abissais", de Marão
  • "Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiuza Zenha
  • "Perlimps", de Alê Abreu
  • "Uma Noite Antes do Natal", de Nelson Botter Jr.

  • MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
  • "As Aventuras de Poliana – O Filme", de Claudio Boeckel
  • "Dois É Demais em Orlando", de Rodrigo Van Der Put
  • "Turma da Mônica Jovem – Reflexo do Medo", de Mauricio Eça
  • "Uma Carta Para o Papai Noel", de Gustavo Spolidoro
  • "Uma Fada Veio Me Visitar", de Viviane Jundi

  • MELHOR DIREÇÃO
  • Anita Rocha da Silveira por "Medusa"
  • Carolina Markowicz por "Pedágio"
  • Kleber Mendonça Filho por "Retratos Fantasmas"
  • Marcus Baldini por "O Sequestro do Voo 375"
  • Tomás Portella por "Aumenta que é Rock’n’ Roll"

  • MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM
  • Bárbara Paz por "A Porta ao Lado"
  • Débora Falabella por "Bem-Vinda, Violeta"
  • Drica Moraes por "Pérola"
  • Maeve Jinkings por "Pedágio"
  • Vera Holtz por "Tia Virgínia"

  • MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM
  • Ailton Graça por "Mussum, o Filmis"
  • Chico Diaz por "Noites Alienígenas"
  • Johnny Massaro por "Aumenta que é Rock’n’ Roll"
  • Juan Paiva por "Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha"
  • Paulo Miklos por "Saudosa Maloca"
  • Yuri Marçal por "Mussum, o Filmis"

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