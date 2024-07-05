'Mussum' e 'O Sequestro do Voo 375' lideram indicações do prêmio Grande Otelo

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta sexta-feira os finalistas do prêmio Grande Otelo, antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, umas das principais premiações do cinema nacional.
"Mussum, O Filmis", de Silvio Guindane, e "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, lideram em a lista, cada um com 12 indicações. Os dois filmes concorrem com "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho, "Nosso Sonho", de Eduardo Albergaria, e "Pedágio", de Carolina Markowicz.
A cerimônia deste ano vai celebrar o Cinema Novo e acontece na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, em 28 de agosto. A transmissão do evento pode ser acompanhada pelo Canal Brasil e pelo canal da Academia no YouTube.
Veja os indicados das principais categorias:
- MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICCÇÃO
- "Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane
- "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho
- "Nosso Sonho – A História de Claudinho e Bochecha", de Eduardo Albergaria
- "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini
- "Pedágio", de Carolina Markowicz
- MELHOR LONGA-METRAGEM DE COMÉDIA
- "Desapega!", de Hsu Chien
- Minha Irmã e Eu", de Susana Garcia
- "Os Farofeiros 2", de Roberto Santucci
- "Pérola", de Murilo Benício
- "Saudosa Maloca", de Pedro Serrano
- "Três Tigres Tristes", de Gustavo Vinagre
- MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO
- "Andança – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho", de Pedro Bronz
- "Belchior - Apenas um Coração Selvagem", de Natália Dias e Camilo Cavalcanti
- "Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você", de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay
- "Nada Será Como Antes - A Música do Clube da Esquina", de Ana Rieper
- "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho
- MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO
- "A Ilha dos Ilus", de Paulo G. C. Miranda.
- "Bizarros Peixes das Fossas Abissais", de Marão
- "Chef Jack, o Cozinheiro Aventureiro", de Guilherme Fiuza Zenha
- "Perlimps", de Alê Abreu
- "Uma Noite Antes do Natal", de Nelson Botter Jr.
- MELHOR LONGA-METRAGEM INFANTIL
- "As Aventuras de Poliana – O Filme", de Claudio Boeckel
- "Dois É Demais em Orlando", de Rodrigo Van Der Put
- "Turma da Mônica Jovem – Reflexo do Medo", de Mauricio Eça
- "Uma Carta Para o Papai Noel", de Gustavo Spolidoro
- "Uma Fada Veio Me Visitar", de Viviane Jundi
- MELHOR DIREÇÃO
- Anita Rocha da Silveira por "Medusa"
- Carolina Markowicz por "Pedágio"
- Kleber Mendonça Filho por "Retratos Fantasmas"
- Marcus Baldini por "O Sequestro do Voo 375"
- Tomás Portella por "Aumenta que é Rock’n’ Roll"
- MELHOR ATRIZ DE LONGA-METRAGEM
- Bárbara Paz por "A Porta ao Lado"
- Débora Falabella por "Bem-Vinda, Violeta"
- Drica Moraes por "Pérola"
- Maeve Jinkings por "Pedágio"
- Vera Holtz por "Tia Virgínia"
- MELHOR ATOR DE LONGA-METRAGEM
- Ailton Graça por "Mussum, o Filmis"
- Chico Diaz por "Noites Alienígenas"
- Johnny Massaro por "Aumenta que é Rock’n’ Roll"
- Juan Paiva por "Nosso Sonho – A História de Claudinho e Buchecha"
- Paulo Miklos por "Saudosa Maloca"
- Yuri Marçal por "Mussum, o Filmis"