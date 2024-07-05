'Mussum' e 'O Sequestro do Voo 375' lideram indicações do prêmio Grande Otelo

"Mussum, O Filmis" Crédito: Divulgação

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta sexta-feira os finalistas do prêmio Grande Otelo, antigo Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, umas das principais premiações do cinema nacional.

"Mussum, O Filmis", de Silvio Guindane, e "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini, lideram em a lista, cada um com 12 indicações. Os dois filmes concorrem com "Noites Alienígenas", de Sérgio de Carvalho, "Nosso Sonho", de Eduardo Albergaria, e "Pedágio", de Carolina Markowicz.

A cerimônia deste ano vai celebrar o Cinema Novo e acontece na Cidade das Artes Bibi Ferreira, no Rio de Janeiro, em 28 de agosto. A transmissão do evento pode ser acompanhada pelo Canal Brasil e pelo canal da Academia no YouTube.

Cena de "Os Farofeiros 2" Crédito: Divulgação/Globo Filmes

Veja os indicados das principais categorias: