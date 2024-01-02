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Mickey Mouse será assassino em filme de terror após obra cair em domínio público

Depois de o Ursinho Pooh virar um serial killer em "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", agora é a vez de Mickey Mouse se tornar um assassino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 13:26

A Disney perdeu os direitos sobre uma das primeiras versões de Mickey Mouse, que aparece no curta "O Vapor Willie", de 1928, nesta segunda-feira (1º) e os produtores de filme de terror não perderam tempo.
Mickey Mouse será assassino em filme de terror após obra cair em domínio público
Mickey Mouse será assassino em filme de terror após obra cair em domínio público Crédito: Reprodução
Depois de o Ursinho Pooh, personagem fofinho de A. A. Milne e E. H. Shepard, virar um serial killer em "Ursinho Pooh: Sangue e Mel", agora é a vez de Mickey Mouse se tornar um assassino. Como ambos personagens caíram em domínio público nos Estados Unidos, novas criações podem surgir em cima dessas obras.
O filme será uma mistura de terror e comédia, em que um rato sádico vai atormentar um grupo de passageiros de balsa desprevenidos. A produção está programada para começar no primeiro semestre de 2024.
Segundo o site Variety, Steven LaMorte será o diretor do longa. "'O Vapor Willie' trouxe alegria a gerações, mas sob essa aparência alegre há um potencial de terror puro e descontrolado", disse em comunicado à imprensa. "É um projeto com o qual tenho sonhado, e mal posso esperar para lançar essa visão distorcida desse personagem amado para o mundo."
O diretor não é novo nesse ramo. Ele já dirigiu uma paródia de terror de "O Grinch" lançado em 2022. LaMorte disse que essas criações surgem do amor pelos personagens. "Amamos pegá-los e brincar com eles de maneiras diferentes. Não é um desejo de arruinar esses personagens ou ganhar dinheiro rápido, mas amá-los, honrá-los e mostrá-los sob uma nova luz."
Os direitos autorais da Disney sobre uma das primeiras versões do Mickey expiraram com a chegada de 2024. De acordo com a legislação dos Estados Unidos, os direitos sobre uma obra de arte podem ser mantidos durante 95 anos. Ainda assim, o estúdio mantém os direitos das versões mais recentes do personagem.

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