Metrópolis terá Ailton Graça e Elisa Lucinda na pré-estreia de "O Pai da Rita"

"O Pai da Rita" terá pré-estreia no Cine Metrópolis nesta sexta (13) Crédito: O2 Filmes

Primeira ficção de Joel Zito Araújo (respeitado por seu trabalhado de valorização da cultura negra) desde "Filhas do Vento" (2004), a comédia dramática "O Pai da Rita" ganha pré-estreia nesta sexta (13), às 20h, no Cine Metrópolis. Integrantes do elenco, a poeta e atriz capixaba Elisa Lucinda e o ator Ailton Graça marcam presença no lançamento.

A dupla apresenta a sessão e participa de um bate-papo com o público após a projeção. Lembrando que "O Pai da Rita" - que ainda traz no elenco Léa Garcia, Sidney Santiago, Francisco Gaspar, Paulo Betti e Eduardo Silva - estreia na próxima quinta-feira (19) no cineclube da Universidade Federal do Espírito Santo.

A trama é levemente inspirada na canção "A Rita", de Chico Buarque. Entre encontros e desencontros, conhecemos os dilemas de Roque (Wilson Rabelo) e Pudim (Graça, um talentoso ex-mestre-sala do carnaval paulistano), dois amigos músicos, boêmios e compositores da escola de samba Vai-Vai, a maior campeã da folia paulista e que hoje está presente no Grupo de Acesso.

A relação dos dois vai bem até que Rita (a talentosa atriz baiana Jéssica Barbosa, revelada no filme "Besouro") aparece na vida de ambos, com um "B.O à vista": ela é filha de uma paixão antiga dos amigos.

Nem é preciso imaginar que a presença da garota vai instaurar uma dúvida em toda a comunidade do Bexiga (tradicional bairro da capital de São Paulo), pois todo mundo vai querer saber qual dos dois é o possível pai da garota.

Sendo um filme de Joel Zito, premiado por títulos como "A Negação do Brasil" (2001), vencedor do É Tudo Verdade, e "Meu Amigo Fela" (2019), "O Pai da Rita" é marcado por debates sociais e pela representatividade. São esses temas - entre outros pontos - que chamou a atenção de Aílton Graça e o fez embarcar na empreitada.

Em entrevista recente ao portal GShow, o ator falou de sua ligação afetiva com a trama do longa-metragem. "Tenho um apego particular a esse filme e a essa história. Quando Joel me mandou o roteiro, fiquei superencantado por ver suas relações comigo e com minhas vivências em São Paulo. Primeiro, porque muito da minha história pessoal se fez e se faz no samba", contou o ator.

"É uma história leve e divertida que, ao mesmo tempo, consegue agregar tanto em questões atuais como em questões históricas, não só da comunidade negra, mas também do Brasil como um todo", complementa, elogiando o trabalho de direção de Joel Zito Araújo.

Por falar no realizador, entre seus inúmeros projetos em desenvolvimento, está um que deve chamar a atenção do grande público, a série-documental "PCC – O Poder Secreto" para a HBO Max.

A produção narra a história recente de uma das mais importantes organizações criminosas do mundo e que emerge dos presídios brasileiros. A história deverá contar com depoimentos de ex-integrantes e seus familiares. A estreia está prevista para este mês, mas sem uma data definida pela plataforma, podendo ser adiada.

PRÉ-ESTREIA DE "O PAI DA RITA"