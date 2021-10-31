"HZ" indica 10 filmes de terror para curtir no Halloween

A BRUXA (2016)

Um dos filmes britânicos mais elogiados da última década, o filme de Rose Glass propõe um horror sufocante, que vai nos oprimindo a cada minuto de projeção: a verdadeira essência do terror psicológico. Rose fez um conto existencialista sobre solidão, feminilidade, fanatismo religioso e doença mental. Acompanhamos a vida de uma enfermeira que acabou de receber alta psiquiátrica. Encarregada dos cuidados de Amanda (Jennifer Ehle), uma dançarina aposentada que está morrendo de câncer, a cuidadora (Morfydd Clark) cai em um delírio, criando a necessidade de "salvar a alma da mulher", antes que ela seja condenada ao inferno. Tensão e horror existencial de primeira qualidade disponível no iTunes, Now e Google Play.

Ari Aster, de "Hereditário", provou ser um gênio do horror moderno. Com "Midsommar", ele vai mais além, ao propor uma experiência aterrorizante em uma produção que não conta com nenhuma cena noturna ou de escuridão. O medo, e o mal, acontece durante o dia, com o sol escaldante de uma Suécia em pleno verão. Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani (Florence Pugh, excelente como de costume) vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia, para participar de um festival folclórico. Mas, ao invés das férias tranquilas, o grupo se depara com rituais bizarros de uma adoração pagã. Para ver no Amazon Prime Video

Horror espanhol dirigido com maestria por Jaume Balagueró e Paco Plaza que, com o passar dos anos, acabou ressignificando produções que contam histórias de zumbis (será que eles seriam zumbis mesmo?) e filmes que usam a narrativa de câmera na mão, o “found footage”. Ángela (Manuela Velasco) é uma jornalista que, juntamente com seu operador de câmera, Pablo (Pablo Rosso), faz uma reportagem em um quartel do Corpo de Bombeiros. O que aparentemente seria uma saída noturna rotineira de resgate logo se transforma em um grande pesadelo. Presos em um edifício, a equipe de filmagem e os bombeiros enfrentam uma situação desconhecida. Aqui, o medo é real, especialmente nas cenas captadas sem nenhuma luz artificial. Pode ser conferido no Amazon Prime Vídeo.

Clássico dos anos 1990 que definiu o “found footage”, a estética da câmera na mão. Os diretores Daniel Myrick e Eduardo Sánchez foram espertos e, durante o lançamento da fita, venderam a história como se fosse real. O clima, realmente, é perturbador, capaz de deixar o espectador noites sem dormir. Detalhe: o longa foi produzido com apenas US$ 10 mil, estrelado por atores amadores e acabou se tornando um fenômeno de bilheteria, influenciando a cultura pop da época. Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filmes e fitas de vídeo é encontrada. Disponível no Star +

Ao lado de "Halloween", de John Carpenter, e "O Massacre da Serra Elétrica", de Tobe Hooper, "Sexta-Feira 13" é considerado o pioneiro do subgênero slasher, filmes que trazem serial killers cometendo assassinatos violentos e "banhados" a toneladas de sangue. Em 1958, um casal de adolescentes foge de um acampamento para passar uma noite romântica, mas são perseguidos por um assassino e mortos. Vinte anos depois, os dirigentes de Crystal Lake decidem reabrir o local, apesar do trauma que ainda marca a cidade. Quando novos monitores são contratados, eles começam a desaparecer mais uma vez, assassinados brutalmente um por um. Jason Voorhees virou um ícone do cinema americano. Para ver na HBO Max.

O filme de James Wan ("Invocação do Mal") tem problemas de roteiro? Inúmeros. Flerta com o absurdo? Sim, até demais... Mas não podemos negar: é inventivo, criativo e inovou a forma de fazer terror. Lembra um "terrir", terror com humor, muito difundido pelo brasileiro Ivan Cardoso. Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade chamada Gabriel. Não dá para falar mais sem soltar spoilers, sorry! Confira na HBO Max.

Entre todas as versões, vamos indicar o reboot proposto pelo talentoso David Gordon Green. Sombrio, soturno e fotografado com luz natural a maior parte do tempo, o filme tem o mérito de trazer Jamie Lee Curtis em forma, como Laurie Strode, e apresentar um Michael Myers bem mais factível, com fraquezas e perturbações. Por falar na série, "Halloween Kills: O Terror Continua" ainda está em cartaz nos cinemas do Estado. O filme de 2018 pode ser alugado no iTunes e Google Play.

Brilhante horror social proposto por Jordan Peele ("Corra"), que conta com a melhor atuação da carreira de Lupita Nyong'o. Adelaide (Nyong'o) e Gabe (Winston Duke) decidem levar a família para passar um fim de semana na praia. Eles viajam com os filhos e começam a aproveitar o ensolarado local, mas a chegada de um grupo misterioso muda tudo e a família se torna refém de um pesadelo surreal. Para ser visto e revisto na Netflix.

O filme de Robert Wiene é obrigatório, principalmente porque é considerada a primeira produção de horror da história. O longa é símbolo do cinema expressionista alemão, contando com várias metáforas em relação a Primeira Guerra Mundial. Francis (Friedrich Feher) e o amigo Alan (Hans Heinrich von Twardowski) visitam o gabinete do Doutor Caligari (Werner Krauss), onde conhecem Cesare (Conrad Veidt), um homem sonâmbulo que diz a Alan que ele morrerá. Assim acontece e Alan morre no dia seguinte, o que faz com que Francis suspeite de Cesare. Está disponível gratuitamente no NetMovies e também para os assinantes do Telecine Play.