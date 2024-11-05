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Streaming

Globoplay atende a pedidos e anuncia novo plano de assinatura sem anúncios

O acesso ao sinal ao vivo da TV Globo se mantém gratuito, enquanto a assinatura mais barata custa R$ 9,90 ao mês pelo plano anual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 09:14

Globoplay/mão segurando celular
Globoplay agora conta com novas opções de assinatura Crédito: Diego Thomazini/Shutterstock
Nesta segunda-feira (04), o Globoplay anunciou três novas opções de assinatura para o serviço de streaming. Um dos planos atende a uma antiga demanda levantada pelos assinantes e retira a exibição de anúncios durante o consumo de filmes, séries, novelas e programas de TV disponibilizados pelo catálogo.
O acesso ao sinal ao vivo da TV Globo se mantém gratuito, enquanto a assinatura mais barata, chamada de padrão com anúncios, recebe o valor de R$ 9,90 ao mês pelo plano anual, até o dia 2 de dezembro. Após o período promocional, novos assinantes poderão obter a assinatura por R$ 14,90 ao mês pelo plano anual e por R$ 22,90 ao mês pelo plano mensal.
A assinatura padrão oferece os mesmos recursos que a anterior, com a exceção de não apresentar anúncios. Dentro do mesmo período promocional, a assinatura custa R$ 14,90 ao mês pelo plano anual, passando a custar R$22,90 ao mês pelo plano anual e R$ 32,90 ao mês pelo plano mensal.
Seguindo uma tendência comum entre os serviços de streaming, a Globoplay também passa a oferecer uma assinatura Premium. Além de todo o catálogo oferecido pelo serviço, a assinatura também disponibiliza os 27 canais disponíveis pelo grupo Globo, como o VIVA, o GNT, o Multishow, o GloboNews e o SportTV, entre outros.
Os canais Premiere e Combate podem ser obtidos junto do acesso ao Globoplay em assinaturas especiais.

Veja a lista completa de planos:

  • Gratuito: acesso logado ao sinal ao vivo e "on demand" de alguns conteúdos da TV Globo
  • Padrão com anúncios: valor promocional de lançamento, até 02/12: R$ 9,90/mês (plano anual); depois, R$ 14,90/mês (plano anual) e R$ 22,90/mês (plano mensal)
  • Padrão: valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 14,90/mês (plano anual); depois, R$ 22,90/mês (plano anual) e R$ 32,90/mês (plano mensal)
  • Premium: valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 29,90/mês (plano anual); depois, R$ 39,90/mês (plano anual) e R$ 54,90/mês (plano mensal)
  • Padrão com anúncios + Premiere: valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 26,90/mês (plano anual); depois, R$ 36,90/mês (plano anual) 64,90/mês (plano mensal)
  • Padrão + Premiere: valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 31,90/mês (plano anual); depois, R$ 44,90/mês (plano anual) 74,90/mês (plano mensal) Premium + Premiere: valor promocional de lançamento até 02/12: R$ 46,90/mês (plano anual); R$ 59,90/mês (plano anual) 89,90/mês (plano mensal)
  • Padrão com anúncio + Combate: R$ 57,80/mês (plano mensal)
  • Padrão + Combate: R$ 67,80/mês (plano mensal)
  • Premium + Combate: R$ 89,90/mês (plano mensal)

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