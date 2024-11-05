Globoplay atende a pedidos e anuncia novo plano de assinatura sem anúncios

Globoplay agora conta com novas opções de assinatura Crédito: Diego Thomazini/Shutterstock

Nesta segunda-feira (04), o Globoplay anunciou três novas opções de assinatura para o serviço de streaming. Um dos planos atende a uma antiga demanda levantada pelos assinantes e retira a exibição de anúncios durante o consumo de filmes, séries, novelas e programas de TV disponibilizados pelo catálogo.

O acesso ao sinal ao vivo da TV Globo se mantém gratuito, enquanto a assinatura mais barata, chamada de padrão com anúncios, recebe o valor de R$ 9,90 ao mês pelo plano anual, até o dia 2 de dezembro. Após o período promocional, novos assinantes poderão obter a assinatura por R$ 14,90 ao mês pelo plano anual e por R$ 22,90 ao mês pelo plano mensal.

A assinatura padrão oferece os mesmos recursos que a anterior, com a exceção de não apresentar anúncios. Dentro do mesmo período promocional, a assinatura custa R$ 14,90 ao mês pelo plano anual, passando a custar R$22,90 ao mês pelo plano anual e R$ 32,90 ao mês pelo plano mensal.

Seguindo uma tendência comum entre os serviços de streaming, a Globoplay também passa a oferecer uma assinatura Premium. Além de todo o catálogo oferecido pelo serviço, a assinatura também disponibiliza os 27 canais disponíveis pelo grupo Globo, como o VIVA, o GNT, o Multishow, o GloboNews e o SportTV, entre outros.

Os canais Premiere e Combate podem ser obtidos junto do acesso ao Globoplay em assinaturas especiais.

Veja a lista completa de planos: