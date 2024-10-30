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Doramas na Globo: emissora terá produções a partir de 2025, na TV e no streaming

De olho nas tendências mundiais, a Globo prepara a estreia de alguns doramas no seu streaming já com uma grande querida do público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 09:07

Imagem Edicase Brasil
O catálogo de doramas da Netflix tem histórias emocionantes  Crédito: Reprodução digital | Netflix
A Globo vai surfar na onda de sucesso que os doramas da Coreia do Sul têm feito na Netflix e outras plataformas de streaming. A emissora brasileira fechou um acordo com a empresa sul-coreana de entretenimento CJ ENM, responsável por vários k-dramas, ou doramas - termo usado para abarcar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia, apesar da definição já ter gerado polêmica.
"Adquirimos alguns k-dramas para o catálogo do Globoplay, alinhado à estratégia da plataforma de investimento em licenciamento de conteúdo premium internacional. Quando tivermos novas informações sobre estreias e títulos, divulgaremos", confirmou a Globo ao Estadão.
As produções serão disponibilizadas ao longo de 2025. De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a principal compra realizada pela Globo é Twinkling Watermelon (ou 'Melancia Cintilante'), exibida pela emissora local tvN em 2023, e inédita no Brasil.
A trama acompanha o jovem Ha Eun-Gyeol (Ryeoun), apaixonado por música. Ele viaja no tempo e, em 1995, conhece a versão de 18 anos de seu pai, Ha Yi-chan (Choi Hyun-wook/Choi Won-young). Juntos, montam uma banda com o objetivo de ajudar Ha Yi a conquistar uma garota da escola.
Porém, Ha Eun tem a missão de garantir sua própria existência - e junta o pai, na verdade, com Yoon Cheong-ah (Shin Eun-soo/Seo Young-hee), sua mãe, então uma jovem surda apaixonada por arte.
Segundo o colunista, a previsão é que o dorama seja exibido na TV, em canais por assinatura, além do streaming.

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