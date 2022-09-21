Dia do Alzheimer: 6 filmes no streaming para conhecer a doença e se emocionar

O dia 21 de setembro foi escolhido pela Associação Internacional do Alzheimer como Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer para fortalecer a divulgação de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento para os familiares dos pacientes.

Um dos mais recentes filmes a tratar do assunto, garantiu o Oscar de melhor ator para Anthony Hopkins por sua precisa e delicada interpretação do homem que vai perdendo a memória. Ele recusa a ajuda de sua filha (Olivia Colman), que pretende se mudar de Londres para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade. Disponível na Paramount+.