De "Coringa" a "Robin Hood", veja os filmes que vão passar na Globo em janeiro

Joaquim Phoenix é um dos favoritos ao Oscar por seu papel em "Coringa" Crédito: Warner/Divulgação

Janeiro é sinônimo de férias para muita gente. Algumas pessoas viajam, outras passam o dia na praia, mas também tem quem não abre mão de assistir a um filminho. Pensando nisso, muitos sucessos do cinema vão dar o ar da graça na tela da TV Globo até a próxima sexta-feira (14), no "Festival Ano Novo", logo após a novela "Um Lugar ao Sol".

São vários blockbusters inéditos na TV aberta que começam nesta terça-feira (11), com o filme "Robin Hood: A Origem". No longa de Otto Bathurst, lançado em 2018, a origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

PRÊMIOS

Na quinta-feira (13), o Festival traz um dos filmes mais esperados da seleção, o premiado "Coringa". Baseado no personagem de mesmo nome da DC Comics, o longa é estrelado por Joaquin Phoenix, que venceu o Oscar, o Globo de Outro e o BAFTA como Melhor Ator, além de outras premiações.

Na impactante história de suspense psicológico, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City.

Fechando o 'Festival Ano Novo' na próxima sexta-feira (14), o longa escolhido é "Invasão ao Serviço Secreto", estrelado por um elenco de feras: Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte. Lançado em 2019, o longa traz muita ação e suspense. O agente do Serviço Secreto Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.