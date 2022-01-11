Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pra curtir no verão

De "Coringa" a "Robin Hood", veja os filmes que vão passar na Globo em janeiro

"Festival Ano Novo" reúne uma seleção especial de filmes que serão exibidos até o dia 14 de janeiro, logo após a novela "Um Lugar ao Sol", na TV Gazeta
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:15

Joaquim Phoenix é um dos favoritos ao Oscar por seu papel em
Joaquim Phoenix é um dos favoritos ao Oscar por seu papel em "Coringa" Crédito: Warner/Divulgação
Janeiro é sinônimo de férias para muita gente. Algumas pessoas viajam, outras passam o dia na praia, mas também tem quem não abre mão de assistir a um filminho. Pensando nisso, muitos sucessos do cinema vão dar o ar da graça na tela da TV Globo até a próxima sexta-feira (14), no "Festival Ano Novo", logo após a novela "Um Lugar ao Sol".
São vários blockbusters inéditos na TV aberta que começam nesta terça-feira (11), com o filme "Robin Hood: A Origem". No longa de Otto Bathurst, lançado em 2018, a origem da famosa lenda sobre o ladrão que rouba dos ricos para dar aos pobres é contada a partir de quando Robin Hood (Taron Egerton) volta das Cruzadas e surpreende-se ao encontrar a Floresta Sherwood infestada de criminosos. Ele não deixará que as coisas permaneçam desse jeito e contará com a ajuda de John (Jamie Foxx) e Marian (Eve Hewson) para trazer justiça à cidade.

PRÊMIOS

Na quinta-feira (13), o Festival traz um dos filmes mais esperados da seleção, o premiado "Coringa". Baseado no personagem de mesmo nome da DC Comics, o longa é estrelado por Joaquin Phoenix, que venceu o Oscar, o Globo de Outro e o BAFTA como Melhor Ator, além de outras premiações.
Na impactante história de suspense psicológico, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City.
Fechando o 'Festival Ano Novo' na próxima sexta-feira (14), o longa escolhido é "Invasão ao Serviço Secreto", estrelado por um elenco de feras: Gerard Butler, Morgan Freeman e Nick Nolte. Lançado em 2019, o longa traz muita ação e suspense. O agente do Serviço Secreto Mike Banning (Gerard Butler) vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.
  • SERVIÇO
  • ‘Festival Ano Novo’
  • Quando: de 11 a 14 de janeiro
  • Onde: Rede Globo Globo/TV Gazeta, logo após "Um Lugar ao Sol"
  • Filmes: "Robin Hood: A Origem", 11 de janeiro (terça-feira), "Coringa", 13 de janeiro (quinta-feira) e "Invasão ao Serviço Secreto", 14 de janeiro (sexta-feira)

Veja Também

Globo de Ouro 2022 coroa "Ataque dos Cães", "Amor, Sublime Amor" e "Succession"

Matthew Vaughn revela que "King’s Man, A Origem" foi inspirado em "Lawrence da Arábia"

Na onda de "Não Olhe Pra Cima", 10 filmes que retratam o fim do mundo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados