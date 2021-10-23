Com "Luca", Pixar completa 35 anos; veja os filmes mais emblemáticos

Cena do filme "Luca", em cartaz no Disney + Crédito: Disney

Em cartaz no Disney +, "Luca" foi o filme escolhido pela Pixar - estúdio de animação mais premiado de Hollywood - para celebrar seus 35 anos de história. A empresa, vencedora de 21 Oscar (!), faz do longa dirigido pelo italiano Enrico Casarosa (conhecido por comandar "La Luna", vencedor do Oscar de Melhor Curta Animado, em 2011) uma ode à amizade fraterna e a força da união familiar, capaz de vencer preconceitos (especialmente raciais) e desigualdade de gênero.

Abraçado pela comunidade LGBTQIAP + (que vê no sentimento de companheirismo dos personagens Luca e Alberto um relacionamento além da amizade, o que o estúdio nega), "Luca" é um dos projetos mais simples e tocantes da Pixar.

Acompanhamos um resgate da cultura italiana e da beleza da costa litorânea da Ligúria (onde a trama se desenrola) em um filme "solar", descontraído e que agrada pelos detalhes, como homenagens a ícones do cinema, como Marcello Mastroianni, ou mesmo a clássicos, como "A Princesa e o Plebeu" (1953), de William Wyler e estrelado por Audrey Hepburn e Gregory Peck.

A trama de "Luca" é singela - duas criaturas marinhas saem da água e tomam forma de crianças num vilarejo da Itália - e conta com um "tempero" brasileiro. Na produção, a participação das animadoras Nancy Kato e Bruna Berford, que atenderam o "HZ" por videoconferência, de Los Angeles.

Nancy já venceu um Oscar na categoria de Melhor Efeitos Visuais, pois trabalhou na produção de "Babe - O Porquinho Atrapalhado" (1995), e levou "algumas" estatuetas de Melhor Animação, por sua atividade em títulos como "Procurando Nemo", "Toy Story 3", "WALL - E" e "UP - Altas Aventuras".

"'Luca' foi um dos projetos que mais gostei de fazer na Pixar, até pela sua simplicidade e por referências cinematográficas. A relação dos personagens com a natureza faz lembrar os clássicos do animador japonês Hayao Miyazaki (autor de filmes como 'A Viagem de Chihiro')", pontua Nancy, que trabalha para o estúdio norte-americano desde 1999, com "Toy Story 2", atuando no que podemos chamar de "superfície de finalização", ou seja, fazendo a harmonização de cores e tons dos desenhos antes de eles ficarem prontos.

"Fizemos a finalização toda em casa, remotamente, por conta da pandemia. Foi uma emoção a mais", acrescenta Nancy. Bruna Berford, presente no bate-papo, confirmou o sentimento da colega.

"Realmente, foi um desafio trabalhar de home office, até porque, 'Luca' foi a minha estreia na Pixar", adianta a animadora, que trabalhou na animação "Henry" (2015), o primeiro filme de realidade virtual a ganhar um Emmy, além de compor a equipe de séries premiadas, como "Game of Thrones".

"Trabalhei na criação e confecção dos personagens coadjuvantes. É preciso muita atenção, pois, na paleta de cores, não podemos dar mais destaque para eles do que para os protagonistas, Alberto e Luca", explica, dizendo-se esperançosa para receber, pelo menos, uma indicação ao Oscar 2022.

"É o único filme da Pixar esse ano e foi muito bem recebido por crítica e público. A expectativa é muito grande", torce Bruna, que já trabalha na produção do próximo projeto do estúdio, "Turning Red", que estreia em 2022.

GLÓRIAS

Por falar em Oscar, como anunciado no início do texto, a Pixar já levou 21 estatuetas para casa desde a sua formação como estúdio independente, em fevereiro de 1986, após financiamento do co-fundador da Apple, Steve Jobs, que se tornou acionista majoritário. Antes, pertencia à divisão de computadores da Lucas Film, conhecida como Graphics Group, desde 1979.

É praticamente impossível citar os longas-metragens mais emblemáticos dos 22 já produzidos pela empresa. O "HZ", porém, resolveu apostar e, com o coração, selecionou os cinco títulos preferidos da editoria, que podem ser vistos no Disney +.