CineMaterna volta ao ES com sessão de "Uncharted: Fora do Mapa"; veja datas

Cena do filme "Uncharted: Fora do Mapa", que será exibido na sessão CineMaterna Crédito: Sony Pictures/Divulgação

Que tal uma aventura com muita adrenalina, do tipo "Indiana Jones", para sair um pouco da rotina e dos afazeres da maternidade? Essa é a proposta da sessão CineMaterna, que, na quarta-feira (9), a partir das 14h10, apresenta "Uncharted: Fora do Mapa", com os astros Tom Holland (ele mesmo, o Homem-Aranha!) e Mark Wahlberg, no Cinemark Shopping Vitória.

Como o nome sugere, o CineMaterna - que surgiu em 2008 - organiza sessões especiais para mães com bebês de até 18 meses. Lógico que papais e acompanhantes são sempre bem-vindos em uma programação feita para curtir em família.

No Espírito Santo, os encontros são realizados uma vez por mês - sempre em uma quarta-feira - nas salas do Shopping Vitória e do Shopping Boulevard, em Vila Velha. A próxima projeção na cidade canela-verde acontece dia 23 de março, com filme ainda a ser definido. As exibições estão programadas até novembro, basta conferir as datas no site do projeto e no final da matéria.

Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria. Para a exibição de Vila Velha no final do mês, haverá a distribuição de 10 bilhetes de cortesia, que serão entregues por ordem de chegada, meia-hora antes do início, por uma coordenadora do projeto.

BEM-ESTAR

Mas, e como ficam os bebês? Para que eles também possam "curtir", as salas são adaptadas. Uma equipe de facilitadoras, também mães, participa de todas as sessões para receber, conduzir e auxiliar mamães e bebês em tudo que precisarem.

Além disso, o volume do som das salas é reduzido (para não assustar os pequenos); trocadores de fraldas são anexados aos cinemas; o ar condicionado fica ajustado em uma temperatura suave, sempre amena; o ambiente é levemente iluminado; um tapete especial é colocado na primeira fila da sala (para a mamãe e bebê curtirem); e, depois de cada filme, é servido um café, acompanhado de um bate-papo.

Lógico que também há regrinhas básicas a serem seguidas. Se o bebê se agitar e não quiser mamar, por exemplo, a mãe precisa sair da sala e voltar quando tudo estiver "mais calmo"; fotos - durante a sessão - só podem ser tiradas sem flash; são permitidos apenas brinquedos sem luz e sem som; e - como em qualquer projeção de cinema - o celular precisa estar desligado.

Mamães de primeira viagem podem ter algumas dúvidas, como se a sessão é segura para os pequenos e se o som e o ar condicionado do cinema não fazem mal à saúde dos bebês.

Segundo a pediatra Honorina de Almeida, com cuidado e carinho, a experiência pode - e deve - ser aproveitada. "Se pensarmos no ambiente de uma sessão comum, que está preparada para receber adultos e crianças maiores, sim, talvez seja inadequado para o bebê e também para os pais, que podem ficar constrangidos, por exemplo, se o bebê chorar. Mas isso muda quando pensamos em uma situação especial, que se propõe a realizar uma projeção para pais acompanhados de seus bebês. O ambiente deve ser adequado para esse público. O ar condicionado em temperatura adequada, o volume do som reduzido e deve-se dar preferência para as primeiras sessões do dia", explica.

A especialista também adianta que uma sessão de cinema - com muita pipoca, é claro - ajuda no relacionamento entre mãe e bebê.

"Principalmente em cidades muito grandes, a rede sociofamiliar de mulheres que estão com bebês pequenos fica muito reduzida. Muitas passam a sofrer um isolamento social, que não faz bem nem para as mães e muito menos para os pequenos. Um bebê dá muito trabalho, é certo, mas se uma mãe sabe que num determinado dia vai encontrar outras mães, conversar um pouco e ver um bom filme, esses meses iniciais ficam muito mais fáceis e gostosos. O bebê deixa de ser o motivo de isolamento e passa a ser o facilitador da construção de relações sociais. E isso é muito bom", complementa a pediatra.

CINEMATERNA NO ESPÍRITO SANTO