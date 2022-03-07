"HZ" lista 5 produções para entender o conflito armado entre Rússia e Ucrânia

A Sombra de Stalin (2019)

Impossível não começar a lista com o documentário de Evgeny Afineevsky, indicado ao Oscar da categoria e disponível na Netflix. Trata-se de um forte relato dos tumultos na Ucrânia durante 2013 e 2014, quando as manifestações de estudantes em apoio à integração europeia se transformaram em uma revolução de 93 dias, exigindo a saída do então presidente Viktor Yanukovych. Uma narrativa ágil e bem atual.

Superprodução disponível na HBO Max, a minissérie retrata o Império Russo do século XVIII, mais precisamente os últimos anos de governo da monarca Catarina (brilhantemente interpretada por Helen Mirren). Entre os destaques da história, o plano que leva à expansão do território russo sobre áreas então ucranianas, como a região da Crimeia, ponto estratégico para ambos os países. Como dito no início do texto, a área está sob domínio russo novamente desde 2014, após invasão do Governo Putin.

Obra-prima em formato de minissérie que retrata o mais trágico acidente nuclear da história, acontecido em 1986, na usina Chernobyl, na Ucrânia. A produção de Craig Mazin mostra em detalhes como o governo soviético - com sua burocracia - tentou esconder a dimensão do acidente, que matou milhares de civis, para o resto do mundo. A área - que fica a 90 km da capital Kiev - continua inabitada, uma espécie de "cidade fantasma". Estrategicamente, foi uma das primeiras regiões da Ucrânia atacadas pela Rússia no atual conflito armado. Pode ser conferida na HBO Max.

Em uma das melhores atuações de Nicolas Cage, o ator interpreta Yuri Orlov, traficante russo de armas que acaba ficando milionário ao aumentar sua cartela de clientes com o fim da Guerra Fria, no final dos anos 1980; o colapso da União Soviética; e o crescimento do terrorismo internacional. Grande trabalho de direção de Andrew Niccol, premiado pela National Board of Review por sua Excelência Técnica. Disponível no Amazon Prime Vídeo.