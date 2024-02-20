Cinemas do ES terão ingressos a partir de R$ 10 por uma semana; confira salas

Cinemas do ES terão ingressos promocionais a partir de R$ 10 Crédito: shutterstock

Tem promoção chegando no pedaço! Entre esta quinta-feira (22) e 28 de fevereiro, rola a primeira Semana do Cinema de 2024 no Espírito Santo, com ingressos custando a partir de R$ 10.

Além de entradas mais em conta, as salas ainda terão descontos em combos de pipoca e bebidas. Em 2023, a promoção levou mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas, segundo levantamento da Agência Nacional de Cinema (Ancine). Os excelentes índices apontaram um aumento de 17% no número de pessoas nas salas no ano passado em comparação a 2022.

A dica é aproveitar a ação para curtir os excelentes filmes em cartaz no Estado. É a chance de assistir, pagando menos, a estreias esperadas como 'Ferrari' e 'O Menino e a Garça', que entram em cartaz nesta quinta (22).

Novo longa-metragem do mestre japonês Hayao Miyazaki, 'O Menino e a Garça' é um dos favoritos ao Oscar de Melhor Animação. Trata-se de mais um trabalho delicado do realizador de 'A Viagem de Chihiro' (2001) que usa relações humanas como metáfora para assuntos "caros" na carreira de Miyazaki, especialmente a necessidade de preservação do meio ambiente.

Baseado no livro de Genzaburo Yoshino, de 1937, o filme conta a história de um menino de 15 anos em uma jornada para descobrir o crescimento espiritual, a pobreza e o significado da vida com a ajuda de seu tio, que se comunica com ele por um diário.

Outra estreia badalada é Ferrari, que desvenda a trajetória de Enzo Ferrari (Adam Driver), fundador da fabricante de carros esportivos. A direção de Michael Mann (indicado ao Oscar em 2000 por O informante), um realizador de talento reconhecido.

O filme mostra como Enzo e sua família revolucionaram a indústria automotiva e, de certa forma, ajudaram a criar o conceito das corridas de Fórmula 1.

Além das estreias citadas, a promoção é uma boa oportunidade para conferir produções indicadas ao Oscar, como 'Pobres Criaturas', 'Zona de Interesse' e 'Anatomia de Uma Queda', já em cartaz.

Confira os valores das salas da Grande Vitória na Semana do Cinema

Cinemark (Shoppings Vitória e Vila Velha). Na exibidora, a promoção de R$ 12 é válida para as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D. Para compras nos canais digitais, os clientes devem optar pela entrada promocional. Os combos com pipoca também terão preços especiais, com três opções: pipoca refil e bebida grandes; duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e dois brindes; e pipoca média com bebida pequena, choco biscuit e brinde. Membros dos programas Meu Cinemark, Cinemark Club e Club Black ainda terão desconto de 30% na compra de alguns combos.

Cinépolis (Shopping Moxuara/Cariacica). A promoção vale para todas as salas: R$ 12 para as tradicionais e R$ 29,90 para as especiais (VIP, 4DX, Imax e Junior). Combos de pipoca e bebida a partir de R$ 26.

Cinesystem (Shopping Boulevard/Vila Velha). O valor promocional (R$ 12) vale para as sessões tradicionais. Nesses dias, o combo especial, de pipoca grande com dois refrigerantes de 500ml, sai a R$ 29,90 (ou R$ 24,90 para membros do Clube da Pipoca).

Kinoplex (Shopping Praia da Costa/Vila Velha). Nas salas Standard e Kinoevolution, que contam com tela gigante e sistema de som tri amplificado, o preço será de R$ 12. Já as salas consideradas VIPs da rede, IMAX (com telas de maior resolução e sistema de remasterização digitalizado) e Platinum (com tecnologia de som e projeção mais modernos, com poltronas espaçosas e reclináveis e bandeja retrátil para alimentos), terão ingressos a R$ 14 e R$ 24, respectivamente. Na bomboniere, a compra do combo Super (pipoca super + refrigerante de 700ml) dará direito a upgrade para o combo Giga, o maior de todos, com refrigerante de um litro e pipoca Giga.

Cine Araújo (Shopping Mestre Álvaro/Serra). Ingressos custando R$ 12 para sessões tradicionais (promoção não válida para salas VIP). Além disso, o combo com pipoca + refri custa cerca de R$ 30.

Cinesercla (Shopping Montserrat). De 22 a 28 de fevereiro, todos os ingressos terão valor único promocional de apenas R$ 10. Além disso, o combo da pipoca + refri pequenos sai por apenas R$ 22.