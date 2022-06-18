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Chris Evans afirma que 'adoraria' retornar no papel de Tocha Humana

Em entrevista à MTV, ator disse que seria mais fácil convencê-lo a voltar como Johnny Storm do que como Capitão América
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 15:49

Chris Evans dá voz ao personagem Buzz Lightyear na animação da Pixar.
Chris Evans dá voz ao personagem Buzz Lightyear na animação da Pixar. Crédito: Reprodução/MTV News
Se fosse para Chris Evans interpretar novamente um personagem da Marvel, seria mais fácil vê-lo como Tocha Humana do que encarnando o Capitão América. Em entrevista à MTV, o ator falou do apreço que tem pelo super-herói do Quarteto Fantástico.
Na conversa, o apresentador Josh Horowitz comentou sobre rumores de que Evans poderia voltar ao multiverso como Johnny Storm, nome do personagem a quem ele deu vida em 2005. "Eles já falaram com você?", questionou.
O ator sorriu e disse que seria legal se isso ocorresse, mas que ninguém falou com ele sobre esse retorno até agora.
"Quer dizer, eu não pareço mais o mesmo. Isso foi 15, quase 20 anos atrás. Eu realmente amo aquele personagem", disse.
"Eu adoraria [retornar]. Isso seria realmente mais fácil de me convencer do que voltar como Capitão [América]. O Cap é tão precioso para mim que quase não quero atrapalhar a bela experiência que foi. Mas Johnny Storm, eu sinto que ele realmente não teve sua vez. Isso foi antes da Marvel se encontrar. Então, eu amei esse papel, quem sabe", cogitou o ator.
Atualmente, Evans dá voz ao personagem Buzz Lightyear, algo que ele considera um sonho realizado: fazer parte de uma produção da Disney. Ele também tem muitos outros sonhos para a carreira, como fazer um musical e, quem sabe, ter algo com Star Wars. Para a vida pessoal, considerando a dublagem atual nos cinemas, ele afirma que não pensaria duas vezes antes de aceitar uma ida ao espaço.

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