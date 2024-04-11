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Cinema

Cerimônia da próxima edição do Oscar ganha data para acontecer

Como manda a tradição, a cerimônia vai ocorrer em Los Angeles. Neste ano, o grande vencedor do Oscar foi "Oppenheimer"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 11:41

Oppenheimer leva o Oscar de Melhor Filme
Oppenheimer leva o filme de Crédito: Mike Blake/Reuters
A próxima edição do Oscar acontecerá no dia 2 de março de 2025 --e o anúncio dos indicados será feito em 17 de fevereiro do mesmo ano. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (10) pela Academia de Artes Cênicas e Cinematográficas.
Como manda a tradição, a cerimônia vai ocorrer em Los Angeles, nos Estados Unidos. Neste ano, o grande vencedor do Oscar foi "Oppenheimer", que ganhou a categoria de melhor filme. A produção também arrematou os prêmios de melhor diretor (Christopher Nolan) e de melhor ator (Cillian Murphy).

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