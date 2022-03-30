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'Animais Fantásticos': Maria Fernanda Cândido comparece à première em Londres

A atriz será Vicência Santos no terceiro longa da saga derivada de 'Harry Potter', que estreia no dia 14 de abril
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Março de 2022 às 08:29

A atriz Maria Fernanda Cândido durante a premiere do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' nesta segunda-feira, 29, em Londres.
A atriz Maria Fernanda Cândido durante a premiere do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' nesta segunda-feira, 29, em Londres. Crédito: Reuters/Folhapress
E vai ter brasileira no mundo dos bruxos sim! A atriz Maria Fernanda Cândido compareceu nesta terça-feira, 29, à première do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o terceiro da franquia baseada no universo Harry Potter.
O lançamento do longa aconteceu em Londres. A artista dá vida à personagem Vicência Santos, representante latina no mundo bruxo criado por J.K. Rowling. A previsão de estreia da produção é em 14 de abril.
A atriz Maria Fernanda Cândido durante a premiere do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' nesta segunda-feira, 29, em Londres.
Actor Maria Fernanda Candido arrives for the world premiere of the film 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' in London, Britain, March 29, 2022. REUTERS/Peter Nicholls ORG XMIT: GDN Crédito: Reuters/Folhapress
Na trama do terceiro filme da saga, Albus Dumbeldore, vivido por Jude Law, sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald, que no terceiro filme é vivido por Mads Mikkelsen, está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico e vai agir para detê-lo com a ajuda de novos bruxos, bruxas e animais fantásticos.
Nos dois primeiros longas Johnny Depp deu vida ao vilão da história, mas foi desligado do filme após sofrer acusações de abusos contra a ex-esposa Amber Heard.
Além de Maria Fernanda, Mikkelsen e Law, Katherine Waterston, Fiona Glascott e Eddie Redmayne também estiveram presentes no evento. O norte-americano Ezra Miller, que faz parte da franquia, não foi à première por ter sido preso em um bar no Havaí, no último domingo, 27, por má conduta em um karaokê. Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 500.

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