'Animais Fantásticos': Maria Fernanda Cândido comparece à première em Londres

A atriz Maria Fernanda Cândido durante a premiere do filme 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore' nesta segunda-feira, 29, em Londres. Crédito: Reuters/Folhapress

E vai ter brasileira no mundo dos bruxos sim! A atriz Maria Fernanda Cândido compareceu nesta terça-feira, 29, à première do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, o terceiro da franquia baseada no universo Harry Potter.

O lançamento do longa aconteceu em Londres. A artista dá vida à personagem Vicência Santos, representante latina no mundo bruxo criado por J.K. Rowling. A previsão de estreia da produção é em 14 de abril.

Actor Maria Fernanda Candido arrives for the world premiere of the film 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore' in London, Britain, March 29, 2022. REUTERS/Peter Nicholls ORG XMIT: GDN Crédito: Reuters/Folhapress

Na trama do terceiro filme da saga, Albus Dumbeldore, vivido por Jude Law, sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald, que no terceiro filme é vivido por Mads Mikkelsen, está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico e vai agir para detê-lo com a ajuda de novos bruxos, bruxas e animais fantásticos.

Nos dois primeiros longas Johnny Depp deu vida ao vilão da história, mas foi desligado do filme após sofrer acusações de abusos contra a ex-esposa Amber Heard.