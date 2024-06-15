Animadores independentes do Brasil vão exibir filmes de graça no Sesc Glória

Trecho da animação Plástico Bolha Crédito: Divulgação

Uma oportunidade de assistir diversas animações gratuitamente. É o que propõe o 2º Encontro de Animadores Independentes (Rolo II), que acontece entre os dias 19, 20, 21 e 22 de junho, no Cine Sesc Glória, no Centro de Vitória. A ideia do evento, que reúne profissionais de todo o Brasil, é apresentar um recorte da animação brasileira atual.

Segundo os organizadores, o encontro celebra a amizade e a paixão pelo cinema de animação, com conversas e debates sobre o que cada animador está produzindo. Durante quatro dias, os espectadores irão assistir obras feitas a partir de técnicas como 2D Tradicional, 2D Digital, Stopmotion, Animação Full Digital & Motion, Aquarela, Pixilation, entre outros.

Trecho da animação Desalocada Crédito: Divulgação

O evento será aberto no dia 19 de junho (quarta-feira) com a mostra dos curtas “Uma Mão Anima a Outra”, de Beatriz Belo, Denise Cunha, Leui Weinert, Mariana Fogo, Paula Abril Marinho; “O Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho (DF); “Somnus”, de Sofia Travassos (RJ); “Qual é o meu Pedido?!”, de Rebeca Nigri (RJ); “Um Finde”, de Helena Coelho e Rebeca Nigri (RJ), e muito mais.

Trecho da animação Dona Biu Crédito: Divulgação

BIZARROS PEIXES DAS FOSSAS ABISSAIS

Já na quinta-feira (20), às 18h20, acontecerá a exibição de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, o primeiro longa-metragem do Marão. O animador improvisou as cenas de um modo teatral, em ordem cronológica, e a narrativa e o design dos personagens evoluíram à medida que o filme avançava. Foram mais de 200 mil desenhos feitos durante dez anos para compor os 75 minutos da obra autobiográfica sobre peixes e família e a importância da memória afetiva.

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA

A produção “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” será exibida na sexta-feira (21), também às 18h20. A obra é uma aventura para o público infantil sobre o poder transformador da leitura. A pequena traça Teca e seu ácaro de estimação Tuti moram numa caixinha de costura. Quando descobre o mundo fantástico das histórias, a tímida Teca vê sua vida mudar para sempre.

Trecho da animação Teca e Tuti Crédito: Divulgação

SABADÃO DE CURTAS

O Encontro de Animadores Independentes continua a mil no sábado (22), com um compilado dos curtas da semana. A turma assistirá, a partir das 18h20, aos filmes “Um Finde”, de Helena Coelho e Rebeca Nigri (RJ); “Mirmecofaga”, de Yohana Lazarova e Natália Penque (SP); “Dona Biu”, de Gabriela Taulois (RJ); “Maréu”, de Nicole Schlegel (RJ); “Noturno”, de Aída Queiroz (SP), entre outros.

Trecho da animação Um Finde Crédito: Divulgação

Os espectadores ainda terão a oportunidade de assistir aos previews de obras de animação inéditas. Estão na programação trechos dos curtas em construção “Mãe Natureza”, de Rosaria (Brasil/Inglaterra); e Engolervilhinha, de Eduardo Perdido, Rosaria e Marão (Rio de Janeiro/São Paulo), além do teaser inédito e exclusivo do longa-metragem em produção “Aimío”, de Giuliana Danza (Minas Gerais).

COMO SURGIU O ROLO

O primeiro encontro de animadores aconteceu em 2023 de forma espontânea na sede do Instituto Marlin Azul, em Jardim da Penha, em Vitória. Os realizadores se reuniram para comemorar o aniversário de uma amiga em comum, a animadora Rosaria, em sua visita anual ao Brasil, e trouxeram seus trabalhos em andamento para exibir e trocar impressões.

Trecho da animação Maréu Crédito: Divulgação

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