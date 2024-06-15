Animadores independentes do Brasil vão exibir filmes de graça no Sesc Glória

Uma oportunidade de assistir diversas animações gratuitamente. É o que propõe o 2º Encontro de Animadores Independentes (Rolo II), que acontece entre os dias 19, 20, 21 e 22 de junho, no Cine Sesc Glória, no Centro de Vitória. A ideia do evento, que reúne profissionais de todo o Brasil, é apresentar um recorte da animação brasileira atual.
Segundo os organizadores, o encontro celebra a amizade e a paixão pelo cinema de animação, com conversas e debates sobre o que cada animador está produzindo. Durante quatro dias, os espectadores irão assistir obras feitas a partir de técnicas como 2D Tradicional, 2D Digital, Stopmotion, Animação Full Digital & Motion, Aquarela, Pixilation, entre outros.
O evento será aberto no dia 19 de junho (quarta-feira) com a mostra dos curtas “Uma Mão Anima a Outra”, de Beatriz Belo, Denise Cunha, Leui Weinert, Mariana Fogo, Paula Abril Marinho; “O Sonho de Clarice”, de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho (DF); “Somnus”, de Sofia Travassos (RJ); “Qual é o meu Pedido?!”, de Rebeca Nigri (RJ); “Um Finde”, de Helena Coelho e Rebeca Nigri (RJ), e muito mais.
BIZARROS PEIXES DAS FOSSAS ABISSAIS
Já na quinta-feira (20), às 18h20, acontecerá a exibição de “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, o primeiro longa-metragem do Marão. O animador improvisou as cenas de um modo teatral, em ordem cronológica, e a narrativa e o design dos personagens evoluíram à medida que o filme avançava. Foram mais de 200 mil desenhos feitos durante dez anos para compor os 75 minutos da obra autobiográfica sobre peixes e família e a importância da memória afetiva.
TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA
A produção “Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca” será exibida na sexta-feira (21), também às 18h20. A obra é uma aventura para o público infantil sobre o poder transformador da leitura. A pequena traça Teca e seu ácaro de estimação Tuti moram numa caixinha de costura. Quando descobre o mundo fantástico das histórias, a tímida Teca vê sua vida mudar para sempre.
SABADÃO DE CURTAS
O Encontro de Animadores Independentes continua a mil no sábado (22), com um compilado dos curtas da semana. A turma assistirá, a partir das 18h20, aos filmes “Um Finde”, de Helena Coelho e Rebeca Nigri (RJ); “Mirmecofaga”, de Yohana Lazarova e Natália Penque (SP); “Dona Biu”, de Gabriela Taulois (RJ); “Maréu”, de Nicole Schlegel (RJ); “Noturno”, de Aída Queiroz (SP), entre outros.
Os espectadores ainda terão a oportunidade de assistir aos previews de obras de animação inéditas. Estão na programação trechos dos curtas em construção “Mãe Natureza”, de Rosaria (Brasil/Inglaterra); e Engolervilhinha, de Eduardo Perdido, Rosaria e Marão (Rio de Janeiro/São Paulo), além do teaser inédito e exclusivo do longa-metragem em produção “Aimío”, de Giuliana Danza (Minas Gerais).
COMO SURGIU O ROLO
O primeiro encontro de animadores aconteceu em 2023 de forma espontânea na sede do Instituto Marlin Azul, em Jardim da Penha, em Vitória. Os realizadores se reuniram para comemorar o aniversário de uma amiga em comum, a animadora Rosaria, em sua visita anual ao Brasil, e trouxeram seus trabalhos em andamento para exibir e trocar impressões.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- Dia 19/06 (Quarta-feira)
- Uma Mão Anima a Outra (9’ – 2021 – Brasil)
- Direção: Beatriz Belo, Denise Cunha, Leui Weinert, Mariana Fogo, Paula Abril Marinho
- Sinopse: Cinco animadoras estreantes, uma de cada região do Brasil, criam sequências usando diferentes técnicas em um filme coletivo para celebrar algumas das mulheres de gerações anteriores da história da animação brasileira, em suas respectivas regiões. Um filme de animadoras para animadoras.
- Trecho de Animatic
- O Sonho de Clarice (5’ – 2023 – Distrito Federal)
- Direção: Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho
- Sinopse: O Sonho de Clarice conta a história de uma menina extremamente criativa que passa pelo processo de superação da perda de sua mãe. É um filme que fala de amizade, companheirismo e sobre as tantas belezas que nos cercam cotidianamente que muitas vezes nem percebemos.
- Somnus (7’ – 2024 – Rio de Janeiro)
- Direção: Sofia Travassos
- Sinopse: Uma jovem, por conta de trabalho, estudo ou ansiedade, não consegue dormir. Ao longo de dias, ela sofre as consequências da sua privação do sono. Apesar de pioras psicológicas significativas, ela mal dorme. Seu cansaço é tanto que ela visualiza externamente sua batalha interna. É só uma questão de tempo até que seu sono venha: querendo ela ou não.
- Qual é o meu Pedido?! (1’03’’ – 2021 – Rio de Janeiro)
- Direção: Rebeca Nigri
- Sinopse: Um jovem vai pedir seu jantar em um fast food quando se lembra de um grande erro: ele se esqueceu de pensar no que ia pedir!
- Um Finde (2’03’’ – 2022 – Rio de Janeiro)
- Direção: Helena Coelho e Rebeca Nigri
- Sinopse: Em um sábado cheio de expectativa, Ju se arruma para uma festa com os amigos. Mas para uma pessoa como ela, uma noite de final de semana não é tão tranquila assim.
- Plástico Bolha (1’39’’ – 2022 – Rio de Janeiro)
- Direção: Toni Soares
- Sinopse: Durante uma partida de rugby em cadeiras de rodas, um passe errado faz com que a bola do jogo quique para fora da quadra e em direção à rua. Para recuperá-la, Berê sobe as ladeiras de uma Santa Teresa modernosa, enquanto lida com uma figura superprotetora que aparece em seu caminho.
- Desalocada (5’20”- 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Isabela Firmo
- Sinopse: Num país consumido pela crise e pela miséria, uma menina é forçada a caminhar sozinha por terras desconhecidas, sendo exposta a todo tipo de dificuldade que refugiados enfrentam e causando uma reflexão sobre o que realmente importa, em tempos de polarização e da consequente frieza com que os seres humanos são tratados. Desalocada é um projeto que mostra como a crise venezuelana afetou a vida de pessoas inocentes.
- Desconectado (1’ – 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Alice Kupac
- Sinopse: Uma rã viciada em internet decide passar um tempo ao ar livre, apenas para descobrir que o mundo real está tão hostil quanto o virtual.
- Jogaram o César Fora (8’ – 2024 – Rio de Janeiro)
- Direção: Alice Kupac
- Sinopse: Um dia, uma das ilustrações de um ateliê é descartada para ser substituída. Logo, o restante dos habitantes do mural passa a especular quem (ou o quê) será o novo vizinho.
- Mirmecofaga (2’44’’ - 2020 – São Paulo)
- Direção: Yohana Lazarova e Natália Penque
- Sinopse: Em um cenário de manifestações no Brasil, onde policiais militares oprimem manifestantes, uma menina é perseguida por um policial, o qual a enxerga simbolicamente como uma formiga, algo minúsculo e indiferente.
- Pressure (2’21’’ – 2023 – São Paulo)
- Direção: Che Marcheti
- Sinopse: Uma mulher enfrenta emoções que estão contidas há muito tempo e estão a uma gota de transbordar.
- Maréu (10’30’’ - 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Nicole Schlegel
- Sinopse: Maréu tem uma concha do mar bem grande e só consegue dormir com ela ao ouvido. Quando a concha cai e quebra, a criança busca ajuda do Mar e do Céu para reencontrar o som das ondas e voltar a dormir.
- Dona Biu (4’40’’ – 2024 – Rio de Janeiro)
- Direção: Gabriela Taulois
- Sinopse: Dona Biu é uma benzedeira de uma cidade do interior do Brasil. O curta acompanha sua rotina ao acordar até começar a realizar suas curas. A história é narrada na perspectiva de uma moradora da cidade por meio de suas memórias de infância.
- Intervalo de 20 minutos
- Reel (30’ - 2024 – São Paulo)
- Direção: Aída Queiroz e Cesar Coelho
- Sinopse: Uma compilação de ótimas animações da Campo 4.
- Vapor Speranza (15’ – 2024 - São Paulo)
- Direção: Maurício Squarizi
- Sinopse: O roteiro é baseado em conversas do diretor com o avô materno e em pesquisas literárias sobre a imigração italiana. Lina, adolescente de 16 anos, remexendo em um velho sótão da casa de sua avó, encontra, entre outras antiguidades, um surrado caderninho, o diário de seu bisavô Gino, com anotações sobre a viagem feita por ele no porão do navio “Vapor Speranza”, que saiu de Gênova, na Itália, em direção a Santos, em São Paulo, no Brasil, no ano de 1896.
- Bate-papo de meia hora com Aída Queiroz, César Coelho e Maurício Squarizi
- Dia 20/06 (Quinta-feira)
- Mãe Natureza (1’ – Brasil/Inglaterra)
- Direção: Rosaria
- Sinopse: A história de mãe e filha contada em flashes da vida cotidiana intercalados com cenas da vida selvagem que representam a natureza dentro delas.
- Longa-Metragem
- Bizarros Peixes das Fossas Abissais (75’’ – 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Marão
- Sinopse: Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano.
- Bate-papo de meia hora com Marão
- Dia 21 (Sexta-feira)
- Engolervilhinha (3’ – Rio de Janeiro/São Paulo)
- Direção: Eduardo Perdido, Rosaria e Marão
- Sinopse: Engolervilhinha com censura livre para crianças.
- Longa-Metragem
- Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca (74’’ – 2023 – São Paulo)
- Direção: Eduardo Perdido, Tiago Mal, Diego M. Doimo
- Sinopse: A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. Quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora.
- Bate-papo de meia hora com Eduardo Perdido e Tiago Mal
- Dia 22/06 (Sábado)
- Bizarros Peixes das Fossas Abissais (5’ – 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Marão
- Sinopse: Uma mulher com esdrúxulos superpoderes, uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica em uma insólita jornada até as profundezas do oceano.
- Teaser inédito e exclusivo de longa-metragem
- Aimío (1’10’’ – Minas Gerais)
- Direção: Giuliana Danza
- Sinopse: Aimío se aventura por encruzilhadas mágicas e histórias ancestrais dos orixás para descobrir quem é, lutar contra o esquecimento e reencontrar o caminho para uma vida nova.
- Trecho de Work In Progress
- Teca e Tutti: Uma Noite na Biblioteca (4’ - 2023 – São Paulo)
- Direção: Eduardo Perdido, Tiago Mal, Diego M. Doimo
- Sinopse: A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. Quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora.
- Os Bons Tempos Voltaram (8’29’’ – 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Eduardo Sarmento
- Sinopse: Os Bons Tempos Voltaram acompanha a história de Denis, um homem do futuro completamente insatisfeito com o estado em que sua vida se encontra. Porém, ao se envolver em um acidente insano que o transporta para o passado, ele se vê confrontado por uma dúvida: será que os tempos eram mais simples mesmo como se lembrava - ou se agora que tem que lidar com paradoxos temporais, ameaças extraterrestres e uma versão mais jovem (e irritante) de si mesmo, as coisas vão de fato continuar a ser como eram?
- Who Wants To Live Forever (6’05’’ – 2021 - Itália)
- Direção: Matteo Valenti
- Sinopse: Uma colaboração cinematográfica global de universidades e faculdades de todo o mundo, mostrando o estado do nosso planeta.
- Vinhetas Firjan (3’- 2024 – Rio de Janeiro)
- Direção Geral: Sandro Menezes
- Direção: Alexandra Alves, Carolina Rezende, João Miguel, Michel Thomas, Mariana Villela.
- Sinopse: O Centro de Referência em Cinema e Audiovisual apresenta os trabalhos finais do módulo de animação 2D (adolescentes do 2º Ano do Ensino Médio) e do curso de qualificação em animação 2D (adultos). As vinhetas, que se utilizam desde o frame a frame até a rotoscopia, passando pelo Cut-Out Digital, são usadas para assinar os curtas Live-Action feitos na escola.
- Mirmecofaga (2’44’’ - 2020 – São Paulo)
- Direção: Yohana Lazarova e Natália Penque
- Sinopse: Em um cenário de manifestações no Brasil, onde policiais militares oprimem manifestantes, uma menina é perseguida por um policial, o qual a enxerga simbolicamente como uma formiga, algo minúsculo e indiferente.
- Um Finde (2’03’’ – 2022 – Rio de Janeiro)
- Direção: Helena Coelho e Rebeca Nigri
- Sinopse: Em um sábado cheio de expectativa, Ju se arruma para uma festa com os amigos. Mas para uma pessoa como ela, uma noite de final de semana não é tão tranquila assim.
- Preview do curta
- Engolervilhinha (3’ – Rio de Janeiro/São Paulo)
- Direção: Eduardo Perdido, Rosaria e Marão
- Sinopse: Engolervilhinha com censura livre para crianças.
- Preview do curta
- Mãe Natureza (1’ – Brasil/Inglaterra)
- Direção: Rosaria
- Sinopse: A história de mãe e filha contada em flashes da vida cotidiana intercalados com cenas da vida selvagem que representam a natureza dentro delas.
- Noturno (4’ – 1986 – Rio de Janeiro)
- Direção: Aída Queiroz
- Sinopse: Abordagem dos movimentos eqüinos, explorando o ritmo e a beleza das formas.
- Dona Biu (4’40’’ – 2024 – Rio de Janeiro)
- Direção: Gabriela Taulois
- Sinopse: Dona Biu é uma benzedeira de uma cidade do interior do Brasil. O curta acompanha sua rotina ao acordar até começar a realizar suas curas. A história é narrada na perspectiva de uma moradora da cidade por meio de suas memórias de infância.
- Maréu (10’30’’ - 2023 – Rio de Janeiro)
- Direção: Nicole Schlegel
- Sinopse: Maréu tem uma concha do mar bem grande e só consegue dormir com ela ao ouvido. Quando a concha cai e quebra, a criança busca ajuda do Mar e do Céu para reencontrar o som das ondas e voltar a dormir.