Adele fará sua estreia como atriz no novo filme de Tom Ford, 'Cry to Heaven'

Estilista e cineasta assina direção, produção e roteiro do longa

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:09

A cantora britânica Adele em imagem de divulgação de seu álbum '30' Crédito: Simon Emmett/Divulgação

A cantora britânica Adele fará sua estreia como atriz em "Cry to Heaven", o novo filme de Tom Ford. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (12) pelo site Deadline.

"Cry to Heaven" é uma adaptação do romance de mesmo nome, escrito por Anne Rice e publicado em 1982. O estilista e cineasta americano será responsável pela direção, produção e roteiro do filme.

Além da cantora, multi-vencedora de prêmios Grammy, o elenco conta com nomes como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth e Paul Bettany, entre outros.

A história é ambientada na Itália do século 18. O enredo acompanha dois homens - um nobre veneziano e um cantor de ópera castrado - cujas vidas acabam se entrelaçando.

As filmagens estão previstas para começar em janeiro, em Londres e Roma, e o lançamento do filme deve acontecer ainda no ano que vem. O Deadline informa que Tom Ford é quem está financiando o projeto, de maneira independente.

Estilista que atuou como diretor criativo na Gucci e na Yves Saint Laurent, além de ter sua marca homônima, Ford já dirigiu filmes como "Direito de Amar", de 2009, e "Animais Noturnos", de 2016. As duas obras renderam indicações ao Oscar.

Adele também já venceu uma estatueta na premiação mais importante do cinema americano - com "Skyfall", na categoria de melhor canção original. Ela está temporariamente afastada da música de fazer uma residência em Las Vegas, nos Estados Unidos, no ano passado.

