5 grandes lançamentos da Netflix em agosto

Agosto chega com novas temporadas de grandes séries na Netflix Crédito: Shutterstock

Agosto chega com lançamentos imperdíveis para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão as novas e aguardadas temporadas de séries populares como ‘The Umbrella Academy’, ‘Emily em Paris’ e ‘De Volta aos 15’, que prometem desfechos emocionantes e cheios de aventura. Para os cinéfilos, há o lançamento da versão em preto e branco de ‘Godzilla Minus One’, celebrando os 70 anos do primeiro filme da franquia.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos!

1. Manual de Assassinato para Boas Garotas (01/08)

Em ‘Manual de Assassinato para Boas Garotas’, Pippa investiga o assassinato de Andie Bell Crédito: Reprodução digital

A série é uma adaptação do livro homônimo escrito por Holly Jackson. A trama segue Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers), uma estudante que decide investigar um assassinato de Andie Bell (India Lillie Davies) que aconteceu na cidade há cinco anos. Sal Singh, acusado do crime, tirou a própria vida em seguida.

Pippa, no entanto, não acredita que essa seja a verdadeira história . Por isso, com Ravi (Zain Iqbal), irmão de Sal, ela começa a desvendar segredos que podem colocar suas vidas em risco.

2. Godzilla Minus One (01/08)

‘Godzilla Minus One’ é versão em preto e branco do filme ganhador do Oscar de Efeitos Visuais Crédito: Reprodução digital

O filme ‘Godzilla Minus One’ foi o vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 2024, e agora chega ao streaming em uma versão em preto e branco para celebrar os 70 anos de ‘Gojira’, o primeiro filme da franquia japonesa.

A trama se passa em um Japão devastado após a Segunda Guerra Mundial, que enfrenta uma nova e terrível ameaça com o surgimento de uma criatura gigantesca no mar. O piloto Koichi Shikishima (Ryūnosuke Kamiki) decide enfrentar mais essa missão para vingar os combatentes mortos pelo ser e proteger seus entes queridos.

3. The umbrella academy – 4ª temporada (08/08)

Em ‘The Umbrella Academy’, os irmãos Hargreeves precisam encontrar uma forma de vencer o paradoxo temporal Crédito: Reprodução digital

Na série baseada nos quadrinhos de Gerard Way, acompanhamos a saga dos irmãos Hargreeves, que foram criados para serem super-heróis, mas acabam se afastando devido ao trauma causado pelo pai. Chegando à sua quarta e última temporada, a produção promete muitas surpresas e aventuras. Após inúmeras viagens no tempo e mudanças realizadas para evitar o apocalipse, os irmãos criam um paradoxo temporal e precisam encontrar uma maneira de impedir que o mundo seja engolido por ele.

4. Emily em Paris – 4ª temporada (15/08)

Em ‘Emily em Paris’, a protagonista precisa tomar decisões que podem mudar o rumo da sua vida profissional e pessoal Crédito: Reprodução digital

Dividida em duas partes, a primeira etapa da nova temporada da série tem 5 episódios e continua acompanhando as aventuras e confusões de Emily Cooper (Lily Collins) em Paris. Trabalhando em um escritório de marketing, ela tenta se adaptar ao país, apesar de não falar francês, enquanto faz novas amizades e encontra novos amores.

Nesta nova temporada , Emily precisa tomar decisões que podem mudar o rumo de sua vida romântica e profissional. Com reviravoltas emocionantes e desenvolvimentos inesperados, os novos episódios prometem conquistar e divertir os fãs da série.

5. De Volta aos 15 – 3ª temporada (21/08)

Em ‘De Volta aos 15’, Anita precisa descobrir como parar as viagens no tempo e voltar para o momento atual Crédito: Reprodução digital