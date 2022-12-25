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Streaming

4 animações de inspiração natalina para assistir em família

Que tal curtir o dia no sofá em família? Para isso, selecionamos algumas produções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 08:55

"Klaus", animação da Netflix Crédito: Netflix
Para curtir o clima preguiçoso do dia 25 de dezembro, fizemos uma seleção de animações para assistir em família.

KLAUS (NETFLIX)

Jesper é um estudante da Academia Postal que não gosta de seu trabalho, então seu pai lhe dá uma missão: ficar durante um ano em Smeerensburg, uma ilha localizada acima do Círculo Ártico, e enviar seis mil cartas, caso contrário perderá suas regalias. O problema é que os moradores da cidade brigam o tempo todo, e não demonstram o menor interesse por cartas. Isso muda quando Jesper conta para as crianças que se elas escreverem cartas para o Papai Noel vão ganhar presentes.

O GRINCH (NETFLIX)

O rabugento Grinch quer acabar com o Natal de Quemlândia. Como odeia a data, seu plano é roubar dos moradores tudo que tenha ligação com o evento, até que a jovem Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

SHREK BATE O SINO (NETFLIX)

Shrek promete a Fiona e a seus filhos um Natal inesquecível. No entanto, quando ele pensa que conseguiu tudo para um Natal especial com a família, seus amigos Burro, Gato-de-Botas, Homem-Biscoito e o resto da turma invadem a festa.
Especial de Natal do Shrek
Especial de Natal do Shrek Crédito: Divulgação

COMO SALVAR O PAPAI NOEL (AMAZON PRIME E APPLE TV+)

Na história, o Papai Noel mostrou ao elfo Bernard, em seu trenó, uma secreta máquina do tempo. No entanto, o elfo descobre que um exército está invadindo o Polo Norte para descobrir onde está a máquina do tempo. Dessa forma, começa uma corrida contra o tempo para salvar o Papai Noel antes que todos descubram o segredo do Natal.
Animação
Animação "Como Salvar o Papai Noel" Crédito: Divulgação
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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