Você acorda cansado? O problema pode estar posição da sua cama

Dormir mal de forma recorrente pode ter relação com interferências energéticas no ambiente doméstico Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Dormir mal, acordar cansado mesmo após horas de descanso e sentir desconforto constante dentro do próprio quarto são situações frequentemente associadas à rotina intensa, ao estresse ou a hábitos inadequados. Existe, porém, uma área pouco conhecida que investiga outro possível fator de influência: a relação entre o corpo humano e as energias emitidas pelo solo.

A geobiologia, campo que estuda os impactos do ambiente sobre os organismos vivos, observa como determinadas interferências naturais ou artificiais podem afetar a qualidade do sono, a disposição física e o equilíbrio do ambiente doméstico.

Especialista em Feng Shui e astróloga, Re Cámp afirma que muitas pessoas convivem diariamente com pontos de desequilíbrio energético dentro de casa sem perceber. Segundo ela, alguns locais específicos, principalmente onde a cama está posicionada, podem concentrar alterações energéticas vindas do solo.

“Quando o corpo permanece horas sobre uma área de interferência, o descanso deixa de ser restaurador. A pessoa acorda cansada, irritada, sente dificuldade de concentração e muitas vezes não imagina que o ambiente pode estar contribuindo para isso”, explica.

O que a ciência diz sobre ambiente e saúde

A relação entre espaço físico e saúde já é observada também pela ciência. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre habitação e saúde, chamado “ WHO Housing and health guidelines “, aponta que fatores ambientais dentro das residências influenciam diretamente o bem-estar físico e mental dos moradores, incluindo qualidade do sono, níveis de estresse e saúde emocional.

Embora a geobiologia ainda seja um tema menos difundido, a discussão sobre o impacto invisível dos ambientes no organismo vem ganhando atenção em diferentes áreas ligadas ao conforto e à saúde humana.

A posição da cama como ponto de partida

Dentro das práticas de Feng Shui presencial, Re Cámp relata que costuma avaliar especificamente a posição das camas antes de qualquer harmonização do ambiente. “Muitas vezes encontro pessoas dormindo exatamente em pontos de maior desgaste energético. Quando ajustamos o posicionamento, o relato mais comum é melhora no sono, redução do cansaço e sensação de leveza dentro do quarto”, afirma.

Entre os fatores observados na geobiologia, estão as chamadas interferências telúricas, associadas às energias naturais emitidas pelo solo, além de alterações provocadas por estruturas subterrâneas, umidade excessiva e até concentração de campos artificiais.

A posição da cama é um dos pontos mais importantes na análise do Feng Shui, que defende que ela deve transmitir a sensação de segurança Crédito: Imagem: gamespirit | Shutterstock

Sinais de que o quarto pode estar afetando o seu descanso

Re Cámp explica que alguns sinais podem indicar que o quarto merece atenção: dificuldade frequente para dormir, sensação de peso ao acordar, dores persistentes sem explicação aparente e sensação de esgotamento mesmo após períodos de descanso. “O quarto deveria ser o espaço de recuperação do corpo. Quando isso não acontece, vale observar não apenas a rotina, mas também o ambiente”, ressalta.

A posição da cama é um dos pontos mais importantes dentro dessa análise. No Feng Shui, ela deve transmitir sensação de segurança, estabilidade e proteção. Dormir em locais de passagem intensa de energia, próximo a interferências estruturais ou em posições desfavoráveis pode aumentar a sensação de alerta do organismo durante a noite.

Outras práticas que ajudam a equilibrar o ambiente

Além do reposicionamento dos móveis, práticas como circulação adequada de ar, redução de excesso de objetos e equilíbrio da iluminação ajudam a melhorar a qualidade energética do ambiente. O objetivo não é criar medo em relação à casa, mas ampliar a percepção sobre fatores invisíveis que podem interferir no bem-estar cotidiano.

A discussão sobre geobiologia e energia dos ambientes ainda é pouco conhecida do grande público, mas desperta interesse justamente por abordar um aspecto silencioso da rotina doméstica. Em muitos casos, pequenas mudanças na disposição do quarto podem representar uma diferença significativa na forma como o corpo responde ao descanso e à permanência dentro de casa.