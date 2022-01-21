Viola Davis reposta vídeo de criança brasileira que 'se vê' em desenho 'Encanto'

Viola Davis repostou vídeo de criança brasileira Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Uma publicação de Viola Davis, atriz e produtora norte-americana, chamou a atenção dos internautas, especialmente os brasileiros, nesta quinta-feira, 20.

Viola repostou o vídeo de uma menina que, falando em português, se identificou com a personagem principal do filme Encanto, Mirabel Madrigal, novo sucesso da Disney.

"O poder de se enxergar na história", escreveu a atriz na legenda. O vídeo foi repostado da organização de notícias Now This News e da agência de produção de Viola, JuVee Productions.

A legenda da postagem pela Now This News traz a informação de que o vídeo mostra a menina Manu apontando a personagem Mirabel para a mãe, Hannary. "Outra criança está viralizando por se enxergar em Encanto, novo filme da Disney", dizia o post.

"Sou eu! Eu cresci, mamãe", comemora Manu, apontando para a personagem do filme. "É você? Deixa eu ver se é você mesmo. Que linda!", elogia a mãe, Hannary Araújo.

Manu tem dois anos e vive em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. O seu perfil no Instagram, monitorado pela mãe, já conta mais de 5 mil seguidores.

Nele, Hannary compartilha alguns vídeos de Manu e também comemorou a repercussão do vídeo em que a menina se vê representada em Encanto.