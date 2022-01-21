Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Viola Davis reposta vídeo de criança brasileira que 'se vê' em desenho 'Encanto'
Viralizou

Viola Davis reposta vídeo de criança brasileira que 'se vê' em desenho 'Encanto'

‘O poder de se enxergar na história’, escreveu a atriz; vídeo viralizou pelo mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 16:05

Viola Davis repostou vídeo de criança brasileira
Viola Davis repostou vídeo de criança brasileira Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Uma publicação de Viola Davis, atriz e produtora norte-americana, chamou a atenção dos internautas, especialmente os brasileiros, nesta quinta-feira, 20.
Viola repostou o vídeo de uma menina que, falando em português, se identificou com a personagem principal do filme Encanto, Mirabel Madrigal, novo sucesso da Disney.
"O poder de se enxergar na história", escreveu a atriz na legenda. O vídeo foi repostado da organização de notícias Now This News e da agência de produção de Viola, JuVee Productions.
A legenda da postagem pela Now This News traz a informação de que o vídeo mostra a menina Manu apontando a personagem Mirabel para a mãe, Hannary. "Outra criança está viralizando por se enxergar em Encanto, novo filme da Disney", dizia o post.
"Sou eu! Eu cresci, mamãe", comemora Manu, apontando para a personagem do filme. "É você? Deixa eu ver se é você mesmo. Que linda!", elogia a mãe, Hannary Araújo.
Manu tem dois anos e vive em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. O seu perfil no Instagram, monitorado pela mãe, já conta mais de 5 mil seguidores.
Nele, Hannary compartilha alguns vídeos de Manu e também comemorou a repercussão do vídeo em que a menina se vê representada em Encanto.
"Você nos fez entender o verdadeiro encanto com esse lindo desenho! Como é bom eu me ver ao lado da Mirabel", escreveu em uma publicação que mostra um desenho de Manu e Mirabel feito pela artista colombiana Rous.

Veja Também

Adele chora ao comunicar cancelamento de shows por causa da Covid-19

"BBB 22": Rodrigo cita 'traveco' e causa revolta na casa e web; equipe se desculpa

Alok é acusado de não creditar e nem pagar dupla de DJs por hits como "Fuego"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados