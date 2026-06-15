Uma das maiores cientistas da história deixou reflexões que continuam inspirando gerações Crédito: Imagem: Fotokon | Shutterstock

Marie Curie foi uma das cientistas mais importantes da história. Primeira mulher a receber um Prêmio Nobel e única pessoa a conquistar a premiação em duas áreas científicas diferentes, Física e Química, ela se destacou não apenas pelas descobertas que transformaram a ciência, mas também pela determinação diante de obstáculos pessoais e profissionais.

Suas reflexões revelam valores como perseverança, responsabilidade, curiosidade e dedicação ao conhecimento. Mais de um século depois, seus pensamentos continuam inspirando pessoas que buscam crescer, aprender e enfrentar desafios com coragem.

A seguir, veja frases inspiradoras de Marie Curie sobre ciência, coragem e perseverança!

1. Confiança para seguir em frente

“ A vida não é fácil para nenhum de nós. Mas e daí? Devemos ter perseverança e, acima de tudo, confiança em nós mesmos” .

A frase aparece reproduzida na biografia “Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada ao seu irmão em 1894.

2. A importância de acreditar no próprio talento

“Devemos acreditar que temos um dom para algo e que esse algo, custe o que custar, deve ser alcançado” .

A frase aparece reproduzida na biografia “Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada ao seu irmão em 1894.

3. O verdadeiro foco da ciência

“Na ciência, devemos nos interessar pelas coisas, não pelas pessoas” .

A frase aparece reproduzida na biografia “Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie, em carta endereçada a Joseph Skłodowski, um dos irmãos de Marie Curie, em 1904.

Pensamentos da cientista revelam lições valiosas sobre determinação Crédito: Imagem: PK Designs | Shutterstock

4. Sempre há espaço para avançar

“Nunca se percebe o que já foi feito; apenas se vê o que ainda resta fazer” .

A frase aparece reproduzida na biografia “Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie.

5. A mudança começa em cada indivíduo

“ Não podemos esperar construir um mundo melhor sem aprimorar o indivíduo. Para isso, cada um de nós deve trabalhar em prol do seu próprio desenvolvimento máximo, aceitando, ao mesmo tempo, a sua parcela de responsabilidade na vida da humanidade como um todo” .

A frase aparece reproduzida na biografia “Madame Curie” (1937), escrita por sua filha, Eve Curie.

6. A curiosidade como essência da descoberta

“ Um cientista no seu laboratório não é apenas um técnico: é, também, uma criança colocada à frente de fenômenos naturais que impressionam como se fossem um conto de fadas” .