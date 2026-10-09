“Tudo vale a pena se a alma não é pequena”: o que Fernando Pessoa quis dizer?

Você provavelmente já se deparou com essa frase enquanto rolava o feed das redes sociais, em legendas de fotos ou até mesmo em tatuagens: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. Assim como Clarice Lispector e Mario Quintana, o poeta português Fernando Pessoa se tornou um dos autores mais citados da era digital. Suas linhas, carregadas de sensibilidade e reflexão, atravessaram gerações e continuam despertando identificação entre leitores que encontram em seus poemas uma forma de traduzir sentimentos e experiências.