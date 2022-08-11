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Aposentadoria

Steve Martin anuncia aposentadoria após o fim de 'Only Murders in the Building'

Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, o astro disse que não vai mais aceitar convites para produções nem no cinema nem na televisão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 12:44

Steve Martin anuncia aposentadoria
Steve Martin anuncia aposentadoria Crédito: Reuters/Folhapress
Steve Martin, ator de produções de sucesso e filmes clássicos de comédia, anunciou a sua aposentadoria. Em entrevista à revista The Hollywood Reporter, o astro disse que não vai mais aceitar convites para produções nem no cinema nem na televisão. Atualmente, o ator está no elenco da série de comédia Only Murders in the Building, do streaming Star+.
O astro de O Pai da Noiva, produção de sucesso dos anos 1990, disse que quando a série que participa acabar, não irá procurar outros trabalhos. "Eu não quero fazer participações especiais e isso é, estranhamente, o fim".
O ator, que está em turnê pelos Estados Unidos com a comédia teatral You Wont Believe What They Look Like Today!, disse que está satisfeito em trabalhar só na produção do Star+ e no espetáculo que divide o palco com Martin Short, que também participa de Only Murders in the Building.
O ator foi indicado recentemente em três categorias no Emmy 2022 por sua atuação na série. A trama mostra três estranhos que moram no mesmo prédio e que têm uma predileção pelo gênero "true crime". Entretanto, um assassinato acontece no lugar em que moram e envolve o trio num enredo real de homicídio.

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