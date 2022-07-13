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Música

Spotify anuncia recurso de podcast em vídeo no Brasil

Ferramenta foi lançada no ano passado nos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:08

Spotify fecha sede russa
Spotify fecha sede russa Crédito: Pexels
O Spotify anunciou a expansão de uma ferramenta que permite que criadores de conteúdos disponibilizem seus podcasts em vídeo na plataforma. A funcionalidade foi lançada no ano passado nos Estados Unidos e, segundo a empresa, o resultado foi positivo.
Agora, seis novos países poderão usar o recurso a partir de 19 de julho: Brasil, Alemanha, Espanha, França, Itália e México. Para ter acesso ao serviço, os criadores precisam usar a Anchor, plataforma gratuita de edição e distribuição de podcasts do Spotify.
Os usuários poderão assistir aos vídeos de qualquer dispositivo que suporte o aplicativo de streaming. A novidade foi anunciada no Brasil pelo podcast PodDelas.

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