Editorias do Site
Redes Sociais

Sindicato dos atores dos EUA solta comunicado contra atriz criada com IA

Tilly Norwood, 'atriz de IA' criada por Eline Van der Velden. Foto: @tillynorwood via Instagram

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:04

Tilly Norwood, 'atriz de IA' criada por Eline Van der Velden.
Tilly Norwood, 'atriz de IA' criada por Eline Van der Velden. Crédito: Reprodução/Instagram/@tillynorwood

O sindicato dos atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA), usou as redes sociais para publicar um comunicado contra Tilly Norwood, atriz criada com o uso de inteligência artificial. "O SAG-AFTRA acredita que a criatividade é, e deve continuar sendo, centrada no ser humano. O sindicato se opõe à substituição de artistas humanos por inteligência artificial", começa a nota.

A publicação diz que Tilly Norwood não é uma atriz, e sim um personagem gerado por um programa de computador treinado com base no trabalho de profissionais da área. O SAG-AFTRA afirma que a inteligência artificial não tem experiência de vida ou emoção para basear sua performance. "Isso não resolve nenhum 'problema' - só cria um problema ao usar performances roubadas para retirar o trabalho de atores, pondo em risco o seu sustento e desvalorizando a arte humana", completa.

Três dias atrás, Eline Van der Velden, criadora de Tilly Norwood, usou as redes sociais para dizer que a inteligência artificial não é usada para substituir as pessoas e sim como uma ferramenta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

5 lançamentos aguardados do Disney+ em outubro de 2025

Imagem - Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições para a 1ª edição no ES

Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições para a 1ª edição no ES

Imagem - Wagner Moura é favorito na disputa do Oscar 2026, aponta revista norte-americana

Wagner Moura é favorito na disputa do Oscar 2026, aponta revista norte-americana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho
Imagem - Otávio Mesquita pede retratação de Juliana Oliveira por acusação de assédio sexual

Otávio Mesquita pede retratação de Juliana Oliveira por acusação de assédio sexual
Imagem - Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações

Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações