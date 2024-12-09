Selton Mello diz que teve depressão após emagrecimento para filme

Selton Mello é convidado pela Academia do Oscar Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Selton Mello, que neste fim de ano estará em cartaz estrelando os filmes Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2, falou no Altas Horas de sábado, 7, sobre como foi a perda de peso para viver personagens tão diferentes e as diferenças em relação à sua preparação para o primeiro filme baseado na obra de Ariano Suassuna, lançado em 2001.

Sobre o processo recente, comentou: "É bem difícil emagrecer. Tenho um negócio com doce, sou chocólatra. Engordar é uma moleza, engordar para fazer o Rubens Paiva foi facílimo. Difícil foi perder para fazer o Chicó em um mês e meio. Perdi 15 kg em dois meses".

Questionado por Astrid Fontenelle sobre como fez para eliminar o peso, Selton Mello respondeu: "Fechei a boca e chorei. Chorei forte no travesseiro. É isso, gente É muito difícil, mas tem que ser. Tanto que em O Auto [da Compadecida] 2 eu reparo que começo o filme e vou emagrecendo. Quem assiste não vai reparar, mas eu reparo."

Diferenças de Selton Mello em 'O Auto da Compadecida' 1 e 2

"O Auto [da Compadecida] 1 eu fiz numa época da vida que tinha 25 anos, estou com 51 agora. Àquela época eu estava tomando moderadores de apetite para um filme chamado Lavoura Arcaica e segui tomando para [fazer] o Chicó. Aquilo ali não era o meu normal, eu estava dopado. Aliás, não recomendo, porque aquilo me fez muito mal!", relembrou o ator.

Em seguida, prosseguiu: "Eu estava tomando coisas de médicos da moda, aquilo não era bom pra mim. Eu fiquei anos viciado nisso, tomava aquele negócio, emagrecia para o próximo filme, engordava para a vida, depois emagrecia... Fez muito mal para minha cabeça. Levou, inclusive, a um estado de depressão."