'Se Eu Fosse Você 3' é anunciado e terá retorno de Tony Ramos e Glória Pires

Terceiro capítulo da franquia brasileira sobre casal que troca de corpo trará ainda Cleo Pires e não tem data de estreia oficial

De acordo com a descrição divulgada até o momento, a dupla terá de enfrentar novos dilemas familiares, com direito ao risco de uma nova troca de corpos. Dirigido por Anita Barbosa , a produção ainda recebe nomes como Cleo Pires, que viverá a filha do casal, antes interpretada por Isabelle Drummond, e Rafael Infante, no elenco.>