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Prêmio internacional

Saiba onde assistir ao Grammy, premiação musical que ocorre neste domingo

A cerimônia conta com apresentações de Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 14:20

Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron
Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron Crédito: Reuters/Folhapress
O Grammy Awards, um dos principais eventos do mundo da música, ocorre neste domingo (2) na arena Crypto.com, em Los Angeles. A cerimônia começa às 22 horas (horário de Brasília) e pode ser acompanhada pelo canal TNT ou pelo streaming Max.
O comediante Trevor Noah retorna, pelo quinto ano consecutivo, como apresentador dos Grammys. Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter estão entre os nomes anunciados como atrações musicais.
Os destaques das indicações contam com a diva pop Beyoncé que compete em 11 categorias, incluindo melhor álbum, com "Cowboy Carter" e Anitta, que concorre a melhor álbum de pop latino, por "Funk Generation".
Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, instituição responsável pela premiação, anunciou que o evento irá arrecadar fundos para auxiliar vítimas dos incêndios em Los Angeles.

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