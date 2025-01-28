Saiba onde assistir ao Grammy, premiação musical que ocorre neste domingo

O Grammy Awards, um dos principais eventos do mundo da música, ocorre neste domingo (2) na arena Crypto.com, em Los Angeles. A cerimônia começa às 22 horas (horário de Brasília) e pode ser acompanhada pelo canal TNT ou pelo streaming Max.
O comediante Trevor Noah retorna, pelo quinto ano consecutivo, como apresentador dos Grammys. Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Chappell Roan e Sabrina Carpenter estão entre os nomes anunciados como atrações musicais.
Os destaques das indicações contam com a diva pop Beyoncé que compete em 11 categorias, incluindo melhor álbum, com "Cowboy Carter" e Anitta, que concorre a melhor álbum de pop latino, por "Funk Generation".
Harvey Mason Jr., CEO da Recording Academy, instituição responsável pela premiação, anunciou que o evento irá arrecadar fundos para auxiliar vítimas dos incêndios em Los Angeles.