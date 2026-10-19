Roupas manchadas? Conheça truques que podem ajudar a recuperar as peças 

Quando tiver uma mancha que você não consegue identificar, o uso de produtos como amoníaco, éter, vinagre ou aguarrás pode ser uma alternativa, dependendo do tipo de sujeira e do tecido. No entanto, é importante ter cuidado antes de aplicá-los, pois algumas substâncias podem danificar as fibras ou desbotar a peça. Por isso, verifique as instruções de lavagem da roupa, siga as recomendações de segurança do fabricante e nunca misture produtos químicos, pois isso pode provocar reações perigosas.