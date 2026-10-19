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Roupas manchadas? Conheça truques que podem ajudar a recuperar as peças 

Descubra como agir diante de diferentes tipos de sujeira e quais precauções ajudam a evitar danos durante a lavagem
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 18:55

Uma mancha no tecido pode exigir cuidados específicos para ser removida sem danificar a roupa (Imagem: HalynaRom | Shutterstock)
Uma mancha no tecido pode exigir cuidados específicos para ser removida sem danificar a roupa Crédito: Imagem: HalynaRom | Shutterstock

Uma mancha na roupa não significa que chegou a hora de se desfazer da peça. Com alguns truques simples e cuidados antes e durante a lavagem, é possível remover diferentes tipos de sujeira e recuperar a aparência dos tecidos. Além de facilitar a limpeza, essas práticas ajudam a preservar as roupas e prolongar sua durabilidade. Confira!

1. Mancha desconhecida

Quando tiver uma mancha que você não consegue identificar, o uso de produtos como amoníaco, éter, vinagre ou aguarrás pode ser uma alternativa, dependendo do tipo de sujeira e do tecido. No entanto, é importante ter cuidado antes de aplicá-los, pois algumas substâncias podem danificar as fibras ou desbotar a peça. Por isso, verifique as instruções de lavagem da roupa, siga as recomendações de segurança do fabricante e nunca misture produtos químicos, pois isso pode provocar reações perigosas. 

2. Líquido manchou a roupa

Quando algum líquido manchar sua roupa, procure agir rapidamente e enxágue a área com água fria. Essa medida pode ajudar a remover algumas manchas recentes. A temperatura mais adequada, porém, depende da substância que causou a marca e das instruções de lavagem da peça.

3. Escolha o procedimento adequado para cada mancha

Para muitos tipos de manchas, deixar a roupa de molho pode ajudar a facilitar a remoção da sujeira. Uma alternativa caseira é utilizar água com suco de limão fresco, mas é importante ter cuidado, pois a acidez da fruta pode desbotar algumas peças. Antes de aplicar a mistura, verifique as instruções da etiqueta e teste em uma área discreta do tecido.

Esfregar a mancha com um pouco de sal pode ajudar na remoção (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Esfregar a mancha com um pouco de sal pode ajudar na remoção Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. O sal pode ser um grande aliado

O sal pode ser um aliado na remoção de algumas manchas das roupas, especialmente quando a sujeira ainda está recente. Para utilizá-lo, basta aplicar uma pequena quantidade sobre a área afetada, umedecer levemente e esfregar com delicadeza, evitando danificar as fibras do tecido. Depois, deixe agir por alguns minutos e lave a peça normalmente. Antes de realizar o procedimento, porém, é importante testar o produto em uma região discreta da roupa, pois nem todos os tecidos são resistentes à fricção.

6. Evite que a mancha se espalhe durante a limpeza

Ao esfregar a roupa ou aplicar alguma solução sobre a mancha, coloque um pano branco, limpo e absorvente por baixo da área afetada. Isso pode ajudar a reter parte da sujeira e evitar que ela passe para outras partes da peça ou para a superfície de apoio.

Separe as roupas antes de lavar 

Evite lavar juntas roupas de cores diferentes, especialmente quando alguma peça solta tinta. Separar as peças por tonalidade ajuda a reduzir o risco de transferência de cor e de manchas indesejadas. Também é importante considerar o tipo de tecido e as instruções de lavagem indicadas na etiqueta para preservar as fibras e a aparência das roupas. 

Lembre-se: em peças delicadas ou com indicação de lavagem a seco na etiqueta, procure uma lavanderia especializada antes de tentar remover a mancha em casa.

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