Festival de música

Rock in Rio 2024: Veja a programação deste sábado (21)

Penúltimo dia do festival celebra a música brasileira e terá shows de estilos como sertanejo, MPB, trap, pop, samba e indie
Agência Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 11:55

Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Luan e Chitãozinho e Xororó Crédito: Folhapress
O sexto e penúltimo dia de Rock in Rio 2024 celebra a música brasileira. No sábado, 21, o festival terá shows de rock, sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, eletrônica, funk, música clássica, soul, jazz e indie com mais de 80 artistas confirmados.
Confira o line-up completo do sábado, 21, com os horários dos shows de cada palco:

Palco Mundo

  • 15h30: Para sempre trap: Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan Sp e Veigh
  • 18h30: Para sempre MPB: Baianasystem, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Majur, Margareth Menezes, Ney Matogrosso e Gaby Amarantos
  • 21h10: Para sempre sertanejo: Chitãozinho e Xororó, Orquesta Heliópolis, Ana Castela, Júnior, Luan Santana e Simone Mendes
  • 0h10: Para sempre rock: Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido

Palco Sunset

  • 16h55: Para sempre rap: Criolo, Djonga, Karol Conká, Marcelo D2 e Rael
  • 19h45: Para sempre samba: Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares
  • 22h35: Para sempre pop: Duda Beat, Gloria Groove, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza e Lulu SantosNew Dance Order
  • 22h: Para sempre eletrônica: Mochakk, Beltran X Classmatic, Eli Iwasa X Ratier e Mazz X Antdot
A cantora Ludmilla no Palco Mundo durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio
A cantora Ludmilla no Palco Mundo durante o primeiro dia do Festival Rock In Rio Crédito: Eduardo Carmim/Folhapress

Espaço Favela

  • 15h: Para sempre favela é terra indígena: Kaê Guajajara convida Totonete e o grupo Dance Maré
  • 17h: Para sempre música clássica: Nathan Amaral e Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem
  • 18h40: Para sempre baile de favela: Cidinho e Doca, Buchecha, Funk Orquestra, MC Carol, MC Kevin o Chris e Tati Quebra Barraco
  • 20h40: Para sempre funk: Livinho, MC Don Juan, MC Dricka, MC Hariel, MC IG e MC PH

Global Village

  • 15h: Para sempre jazz: Antônio Adolfo, Joabe Reis, Jonathan Ferr e Leo Gandelman
  • 17h: Para sempre soul: Black Rio, Cláudio Zoli e Hyldon
  • 18h40: Para sempre bossa nova: Bossacucanova e Cris Delanno, Leila Pinheiro, Roberto Menescal e Wanda Sá
  • 20h40: Para sempre futuro ancestral: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós

Supernova

  • 14h30: Para sempre indie: Autoramas
  • 16h: Para sempre indie: Vanguart
  • 18h: Para sempre indie: Chico Chico
  • 20h: Para sempre indie: Jean Tassy

