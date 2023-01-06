Renatinho, vocalista do Bokaloka, morre no Rio após sofrer infarto

A assessoria de imprensa da banda Bokaloka informou, por meio de nota, que o vocalista Renatinho morreu no final da tarde desta quinta-feira, 5. O cantor havia sido internado na quarta-feira, 4, após sofrer um princípio de infarto durante show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
Renatinho foi levado inicialmente para o Hospital Lourenço Jorge, mas foi transferido em seguida para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. O cantor teve que passar por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias.
Essa não foi a primeira vez que Renatinho sofreu um infarto. Em maio de 2022, ele passou por um quadro semelhante durante turnê em Paris, na França. Na época, passou por procedimento cirúrgico.
O Bokaloka iniciou a trajetória de sucessos nos anos 1990. Entre os sucessos da banda estão "Duas paixões", "Não Pedi Pra me Apaixonar" e "Shortinho Saint-Tropez", que já foram regravadas por vários outros artistas do gênero.
Ao G1, o empresário Cláudio Malagueta revelou que Renatinho passou mal nos últimos 20 minutos do show. Arlindinho Cruz chegou a subir ao palco ao lado do cantor e continuou apresentação após sua saída. O cantor lamentou o ocorrido em suas redes sociais.
"Irmão Renatinho, descanse em paz. Estive com você há tão pouco tempo, agora. Não imaginava ser uma despedida. Você tão forte, um cara tão maneiro. Vai ficar guardado aqui suas lembranças, vai ficar guardada a sua voz".