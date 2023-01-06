Renatinho, vocalista do Bokaloka, morre no Rio após sofrer infarto

O cantor Renatinho BokalokaO cantor Renatinho Bokaloka Crédito: Reprodução/InstagramReprodução/Instagram

A assessoria de imprensa da banda Bokaloka informou, por meio de nota, que o vocalista Renatinho morreu no final da tarde desta quinta-feira, 5. O cantor havia sido internado na quarta-feira, 4, após sofrer um princípio de infarto durante show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Renatinho foi levado inicialmente para o Hospital Lourenço Jorge, mas foi transferido em seguida para o Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras. O cantor teve que passar por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias.

Essa não foi a primeira vez que Renatinho sofreu um infarto. Em maio de 2022, ele passou por um quadro semelhante durante turnê em Paris, na França. Na época, passou por procedimento cirúrgico.

O Bokaloka iniciou a trajetória de sucessos nos anos 1990. Entre os sucessos da banda estão "Duas paixões", "Não Pedi Pra me Apaixonar" e "Shortinho Saint-Tropez", que já foram regravadas por vários outros artistas do gênero.

Ao G1, o empresário Cláudio Malagueta revelou que Renatinho passou mal nos últimos 20 minutos do show. Arlindinho Cruz chegou a subir ao palco ao lado do cantor e continuou apresentação após sua saída. O cantor lamentou o ocorrido em suas redes sociais.