Projeto oferece bolsas de R$ 1 mil para curso de roteiro no ES

Mulheres cisgênero, pessoas trans, travestis e não-binárias residentes no Estado poderão se inscrever de forma gratuita

Publicado em 11 de junho de 2025 às 09:49

Com foco na capacitação de estudantes e profissionais, o Remonta Lab já está em sua segunda edição Crédito: Naira Pinudo

Até o dia 15 de junho, mulheres cisgênero, pessoas trans, travestis e não-binárias que moram no Espírito Santo poderão se inscrever gratuitamente para o Remonta Lab, um laboratório de desenvolvimento de roteiro para curta-metragem. Serão cinco vagas com bolsas de auxílio no valor de R$ 1 mil cada. As aulas serão ministradas entre os meses de julho e novembro, em formato híbrido, com encontros presenciais e atividades online.>

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponível neste link e apresentar sinopse, carta de intenção e argumento original e inédito. Também será considerado o envolvimento da pessoa proponente com as áreas de cinema, roteiro, comunicação ou artes em geral, bem como experiências com projetos culturais.>

Haverá reserva de vagas para pessoas autodeclaradas negras ou indígenas, assim como para pessoas com deficiência. O resultado da seleção será divulgado até o dia 28 de junho.>

A inciativa é realizada pelo projeto Remonta e já está em sua segunda edição. As roteiristas e diretoras Nathália Tereza e Rayane Teles são as profissionais que conduzirão a capacitação, que inclui aulas em grupo, consultorias individuais e exercícios de prática e escrita de roteiro, em uma carga horária total de 64 horas. Ao final do curso, os participantes receberão certificado de participação.>

