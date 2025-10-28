Criatividade

Professor do ES transforma lendas do Moxuara e Mestre Álvaro em músicas

Iniciativa do professor do Ifes Ademir Adeodato visa colocar o folclore capixaba em primeiro plano; serão 12 músicas autorais nas plataformas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:10

Mestre Álvaro vira tema de música no Ifes Crédito: Fernando Madeira/ Milena Fratelli

E se cada aula de música virasse uma canção feita sob medida para as crianças? Foi assim que nasceu “Bambicho: Canções para educar e brincar”, projeto do doutor em música e professor do Ifes Ademir Adeodato. O lançamento acontece nesta sexta (31), com 12 músicas autorais nas plataformas, 12 videoclipes animados no YouTube e um livro digital interativo voltado a famílias e educadores de crianças de 1 a 10 anos.

Pensado dentro da sala de aula, de creches ao Instituto Federal, o repertório nasceu de temas como coordenação motora, consciência corporal, rotina, educação ambiental e diversidade. Segundo Adeodato, as composições surgiram de projetos e materiais escolares.

“As aulas pediam uma música nova - e a música virava ferramenta de aprendizado”, explica o professor, que também gravou faixas no estúdio do Ifes e promoveu formações para professores.

Folclore capixaba em primeiro plano

O universo de Bambicho resgata personagens do Brasil e do Espírito Santo. Em “Amigo Curupira”, a pauta é meio ambiente; já “Pássaro de Fogo” recria a lenda dos montes Mestre Álvaro (Serra) e Moxuara (Cariacica), narrando o amor proibido de Guaraci e Jaciara até a libertação pelo pássaro mítico.

Há uma lacuna na formação cultural sobre nossas lendas. A música ajuda a preencher esse espaço

O professor Ademir Adeodato criou músicas inspiradas no Moxuara e Mestre Álvaro Crédito: Milena Fratelli

Diversidade musical, mesmo propósito

Do xote e baião ao rock, country e valsa, as faixas dialogam com o cancioneiro infantil, aproximando crianças da música de forma divertida enquanto estimulam aspectos motores, rítmicos, cognitivos e emocionais. Personagens como “Zé Camaleão” (que “colore o mundo” em vez de apenas mudar de cor) e “Lagarta ou Borboleta” (um elogio ao processo de transformação) traduzem valores humanos em histórias fáceis de cantar.

Livro digital: a aula continua em casa

O e-book interativo traz letra e cifra, notas pedagógicas (ritmo, batidas, instrumentos) e atividades guiadas - jogos de memória sonora, exercícios rítmicos por faixa etária, escuta de instrumentos isolados e brincadeiras com personagens.

“A ideia é que qualquer pessoa, mesmo sem formação musical, consiga transformar a audição em experiência educativa e afetiva”, explica Adeodato. A versão impressa será lançada mais para frente.

