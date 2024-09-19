Palco Sunset, que terá Mariah Carey, ganha maior destaque no Rock in Rio

Apresentação de Mariah Carey no Rock In Rio 2024 marcará o seu retorno ao Brasil após 14 anos Crédito: Everett Collection | Shutterstock

A segunda semana do Rock in Rio, que começa nesta quinta-feira (19), tem como um dos destaques o palco Sunset, copatrocinado pela Natura. Segundo maior do festival carioca, o espaço neste ano mudou de lugar e cresceu de importância.

Agora, o palco Sunset fica logo aos fundos do Mundo, o principal do Rock in Rio, e não mais ao lado dele -como era anteriormente. Nele, é possível ver ao fundo os shows do palco maior, e a sensação é de que, se os alto-falantes ainda não têm a potência do espaço principal, esse local já tradicional do festival agora comporta plateias maiores.

Nas edições da década passada, o Sunset funcionava exatamente como seu nome anuncia -fechava logo após o pôr do Sol. Agora, sua programação se estende noite adentro, com os últimos shows começando sempre depois das 22h, intercalado com as duas principais atrações do palco Mundo a cada dia.

Conhecido por promover encontros entre artistas e trazer nomes de destaque, mas não tão populares como os do palco Mundo, o Sunset no primeiro fim de semana abrigou alguns dos melhores shows do Rock in Rio até agora. Entre eles estão Orochi com Oruam e Chefin, e MC Cabelinho, no dia do trap, a sexta (13), NX Zero no sábado (14), e Planet Hemp com Pitty e Deep Purple, no dia do rock, o domingo (15).

O Rock In Rio é um dos maiores festivais de música do mundo Crédito: Andre Luiz Moreira | Shutterstock

Também contou com shows menos prestigiados, casos do guitarrista de blues americano Christone "Kingfish" Ingran e da banda inglesa James no sábado (14). Naquele dia, o espaço ficou esvaziado e teve uma plateia desinteressada, com gente sentada e batendo papo.

Mas essa não é a regra no Sunset. Para esta segunda semana de Rock in Rio, estão marcadas apresentações de gente como Gloria Groove, Iza, Gloria Gaynor, Ney Matogrosso, Olodum com BaianaSystem e até Mariah Carey, entre outros, até domingo (22). O espaço também vai receber seu primeiro show de pagode, de Ferrugem, em parceria com os Gilsons, nesta quinta-feira (19).

Uma das apresentações que melhor representa o espírito do Sunset, espaço criado em 2011, é o de Luedji Luna com Xênia França e Tássia Reis, que cantam na sexta (20). Como é comum no histórico do palco, o show traz artistas relevantes da música brasileira contemporânea que não estão no mainstream, entre os nomes com mais reproduções nas plataformas de streaming e nas rádios.

Luedji Luna, que cantou no Sunset há dois anos como convidada de Liniker, destaca a importância dessa vitrine. "Aquela participação já foi bastante importante para mim, para as pessoas me conhecerem", ela diz. "Embora tenha cantado só três canções, me ajudou muito."

A baiana, um dos nomes mais interessantes da cena atual da música brasileira, diz que há muita coisa boa sendo feita fora dos holofotes na produção fonográfica nacional. "Esse ano o Brasil vai ter uma chance de entender o que está acontecendo com a nossa música, nossa indústria, para além do que já é mais mostrado, para além do pop. Tem muita coisa boa."

O show será baseado na versão deluxe de "Bom Mesmo é Estar Debaixo D'água", lançado no fim de 2022. Seu terceiro disco, o trabalho é apresentado como uma versão expandida do segundo, de 2020, mas na verdade trouxe dez músicas inéditas, a levou a fazer turnês no exterior e solidificou a carreira da cantora, que despontou em 2017 com o álbum "Um Corpo no Mundo", do hit "Banho de Folhas".

"Vou levar o show do 'Bom Mesmo é Estar Debaixo D'água' deluxe, mas numa versão Rock in Rio", ela diz. "Vamos ter arranjos novos e uma banda maior, mas nada distante do que tenho apresentado ao Brasil e ao mundo nesses últimos anos. Serão três sopros, seis backing vocals -estou levando um coral- além da banda base."

Seus encontros no palco, diz Luedji, não serão forçados, já que colaborou outras vezes e conhece as duas cantoras há anos. Destaca a importância de Xênia -com quem gravou a música "Lua Soberana", de Ivan Lins, para a abertura da novela "Renascer", da Globo- para a população negra e a noite de São Paulo, e se diz fã do rap cantado e baseado no jazz de Tássia Reis.

A cantora também ressalta a importância da Natura Musical, a plataforma de cultura da marca, que viabiliza discos, mantém uma casa de shows na capital paulista e agora é copatrocinadora o palco Sunset. Segundo ela, diferente de outras marcas, há uma preocupação com dar visibilidade para artistas menos privilegiados no mainstream.

"Já fui contemplada e fui curadora no edital da Natura, o que acho muito interessante, porque você desloca o lugar do artista também para a decisão, o poder de escolha. Temos essa competência também", ela diz. "Isso implica na seleção, que contempla artistas diversos, de todo o Brasil, de vários estados. Essa política de incentivo foi essencial para a minha carreira -só por causa dele consegui fazer uma turnê nacional do meu primeiro disco. Outras marcas podem se inspirar nisso e deslocar essa concentração de dinheiro num só tipo de artista e de música."