Osterbaum e programação especial: tudo sobre a Páscoa em Domingos Martins

Com decoração temática e programação especial, a Domingos Martins celebra a Páscoa com a tradição alemã Crédito: Flaviano Schneider

Se a Páscoa capixaba já é cheia de cores e decorações temáticas, em Domingos Martins fica ainda mais colorida. Na charmosa região serrana, a tradição da Osterbaum, famosa Árvore de Páscoa de origem alemã, transforma a Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, em um verdadeiro cenário de conto de fadas.

Por lá, galhos secos ganham nova vida ao serem decorados com delicadas casquinhas de ovos naturais coloridas, símbolo de renovação e esperança. É impossível passar sem parar, olhar de perto e, claro, garantir aquela foto.

Osterbaum em Domingos Martins Crédito: Flaviano Schneider

Mas a experiência vai além da árvore. A cidade inteira entra no clima com a Vila da Páscoa, que espalha coelhos, flores, ovos gigantes e cenários lúdicos pelas ruas e praças. A iniciativa encanta moradores e turistas e movimenta o comércio local.

E para quem quer aproveitar a programação, o destaque vai para o Domingo de Páscoa (5 de abril), com atrações especiais: às 8h, o público poderá encontrar o carismático Tio Cenourão e o Coelho da Páscoa no coreto da praça animando a criançada.

Osterbaum e programação especial: todo sobre a Páscoa em Domingos Martins Crédito: Flaviano Schneider

A Vila da Páscoa funciona diariamente, das 10h às 22h, e segue até o dia 13 de abril.

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