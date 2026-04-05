Osterbaum e programação especial: tudo sobre a Páscoa em Domingos Martins

Se a Páscoa capixaba já é cheia de cores e decorações temáticas, em Domingos Martins fica ainda mais colorida. Na charmosa região serrana, a tradição da Osterbaum, famosa Árvore de Páscoa de origem alemã, transforma a Praça Dr. Arthur Gerhardt, em Campinho, em um verdadeiro cenário de conto de fadas.
Por lá, galhos secos ganham nova vida ao serem decorados com delicadas casquinhas de ovos naturais coloridas, símbolo de renovação e esperança. É impossível passar sem parar, olhar de perto e, claro, garantir aquela foto.
Mas a experiência vai além da árvore. A cidade inteira entra no clima com a Vila da Páscoa, que espalha coelhos, flores, ovos gigantes e cenários lúdicos pelas ruas e praças. A iniciativa encanta moradores e turistas e movimenta o comércio local.
E para quem quer aproveitar a programação, o destaque vai para o Domingo de Páscoa (5 de abril), com atrações especiais: às 8h, o público poderá encontrar o carismático Tio Cenourão e o Coelho da Páscoa no coreto da praça animando a criançada.
A Vila da Páscoa funciona diariamente, das 10h às 22h, e segue até o dia 13 de abril.
Participe
- Evento: Osterbaum e Vila da Páscoa de Domingos Martins
- Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt (Campinho)
- Período: até 13 de abril
- Horário: diariamente, das 10h às 22h
- Entrada: gratuita
- Destaque – Domingo de Páscoa (5 de abril): 8h – Tio Cenourão e Coelho da Páscoa (Coreto da praça)
- Atrações: decoração temática, Osterbaum (Árvore de Páscoa), programação cultural e gastronomia típica