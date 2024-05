Os Menotti e Alemão do Forró agitam festa gratuita em Venda Nova do Imigrante

César Menotti e Fabiano vão se apresentar na 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante. Crédito: Divulgação

A 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante acontece neste fim de semana e será recheada de atrações. Entre sexta (10) e domingo (12), o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, contará com muita música com César Menotti e Fabiano, Alemão do Forró e muito mais. A entrada é gratuita.



A programação começa na sexta-feira (10), com atividades vespertinas durante a Feira da Agricultura Familiar, o “Festejar Venda Nova”. Das 13h às 15h, Makson Côra animará o público, seguido pelo show do Papaléguas das 15h às 16h30. À noite, a festa continua com apresentações musicais, incluindo Charles Vicentim às 20h, Alemão do Forró às 22h, e fechando a noite com Zoom Box à meia noite, seguido pelo encerramento à 1 hora.

Alemão do Forró se apresenta em Venda Nova. Crédito: Reprodução/ Instagram @alemaodoforrooficial

Já no sábado (11), a festa continua com portões abertos às 20h. A noite terá shows da capixaba Camila Gabriel, às 21h, Relber e Allan, às 22h30, e o duo Felipe e Rodrigo, à 0h. A dupla, que tem como padrinhos Matheus e Kauan, alcançou o top 1 do Spotify no último dia 21 de abril com o viral “Gosta de Rua”, que somava mais de 11 milhões de plays na plataforma após poucas semanas do lançamento. À 1h30 tem show com Rato Ventania.

A cantora Camila Gabriel. Crédito: Rodrigo Pysi

Pensa que acabou? No sábado, o encerramento está previsto para 2h30. Esse dia especial contará com uma entrada solidária, onde o público poderá contribuir com produtos de higiene ou limpeza para ajudar aqueles afetados pelas enchentes em Mimoso do Sul, na região Sul do Estado. Para garantir o ingresso solidário, confira no site (clique aqui) a lista de produtos aceitos.

No domingo (12), a diversão continua com programação gratuita para toda a família. A partir das 14h, o grupo Mulekagem do Samba animará o público, seguido pelo sorteio do Sorteio Rotary às 16h. À noite, prepare-se para mais música ao vivo com Raione às 18h30, Os Menotti, às 21h, e Os Bredes, às 22h30.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira – 10/05/24

13h às 15h- Makson Côra

15h às 16h30- Show com Papaléguas

20h - Charles Vicentim

22h - Alemão do Forró

00h - Zoom Box

01h - Encerramento





Sábado – 11/05/24

20h - Abertura dos portões

21h - Camila Gabriel

22h30 - Relber e Allan

00h - Felipe e Rodrigo

01h30 - Rato Ventania

02h30 - encerramento





Domingo – 12/05/24

14h - Mulekagem do Samba

16h - Sorteio Bingo Rotary

18h30 - Raione

21h - Os Menotti

22h30 - Os Bredes

20h - Encerramento

SERVIÇO

36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova do Imigrante

Quando: sexta (10), sábado (11) e domingo (12)

sexta (10), sábado (11) e domingo (12) Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão” Ingressos: Entrada gratuita sexta (10) e domingo (12). No sábado (11), a entrada será solidária

Entrada gratuita sexta (10) e domingo (12). No sábado (11), a entrada será solidária Pontos de troca:

CORREIOS – Caxixe - Segunda à quinta-feira, das 10h às 16h

Caxixe - Segunda à quinta-feira, das 10h às 16h PROJETO SEMEAR – São João de Viçosa - Segunda à quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h

São João de Viçosa - Segunda à quinta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h AFEPOL- Bilheteria em frente ao Polentão- Somente na sexta-feira e no sábado da Festa, das 8 às 17h e a partir de 19h30

Bilheteria em frente ao Polentão- Somente na sexta-feira e no sábado da Festa, das 8 às 17h e a partir de 19h30 SALA DO EMPREENDEDOR - Segunda à quinta-feira, das 7h às 13h

