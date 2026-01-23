Cultura

O que estreia no Prime Video em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries para assistir

Confira lançamentos na plataforma que prometem agradar a diferentes públicos

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 17:51

O Prime Video aposta em histórias intensas e gêneros variados para marcar sua programação de fevereiro de 2026 Crédito: Imagem: Habanero Pixel | Shutterstock

Fevereiro de 2026 chega com uma programação variada no Prime Video, reunindo romances contemporâneos, thrillers psicológicos, suspense policial e produções originais estreladas por nomes conhecidos do cinema e da televisão. Ao longo do mês, a plataforma aposta em histórias intensas, personagens complexos e narrativas que transitam entre emoção, mistério e ação, ampliando seu catálogo com lançamentos que prometem agradar a diferentes públicos. A seguir, veja 5 filmes e séries para assistir!

1. Metas de Relacionamento – 04/02

No filme “Metas de Relacionamento”, ambição profissional e sentimentos mal resolvidos se cruzam quando antigos parceiros disputam o mesmo espaço de poder na televisão norte-americana (Imagem: Reprodução digital | Prime Video) Crédito:

Estrelado por Kelly Rowland e Method Man, “Metas de Relacionamento” acompanha Leah Caldwell, uma produtora de TV extremamente dedicada à carreira que está prestes a quebrar um marco histórico ao disputar o comando do principal programa matinal de Nova York. No entanto, sua trajetória profissional se cruza novamente com a de Jarrett Roy, seu ex-namorado, que surge como concorrente direto ao cargo e afirma ter se transformado após seguir os ensinamentos de um livro best-seller sobre relacionamentos.

Enquanto amigos próximos passam a repensar suas próprias vidas amorosas influenciados pela mesma leitura, Leah permanece focada em romper o teto de vidro no trabalho, resistindo à possibilidade de reacender sentimentos do passado, mesmo diante de uma química ainda evidente.

O elenco conta ainda com Robin Thede, Annie Gonzalez, Dennis Haysbert e Matt Walsh, enquanto a direção fica a cargo de Linda Mendoza, com roteiro assinado por Michael Elliot, Laura Lekkos e Cory Tynan.

2. Cross – 2ª temporada – 11/02

Na 2ª temporada de “Cross”, o detetive Alex Cross enfrenta uma investigação que envolve vigilantes, bilionários corruptos e uma conspiração crescente Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

A segunda temporada de “Cross” marca o retorno do detetive Alex Cross, interpretado por Aldis Hodge, aprofundando ainda mais o retrato de um investigador brilhante que alia experiência em homicídios à formação em psicologia forense para decifrar a mente de criminosos. Desta vez, a trama acompanha o personagem na perseguição a um vigilante implacável que passa a caçar bilionários corruptos, levando o protagonista a se envolver em uma conspiração de grandes proporções.

Ao longo dos novos episódios, Cross também tenta desvendar quem está por trás da ameaça contra Lance Duran, vivido por Matthew Lillard, em uma investigação que rapidamente foge do controle. O elenco da temporada inclui Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, Jeanine Mason e Wes Chatham. Criada por Ben Watkins e baseada nos livros de James Patterson, a série conta com Aldis Hodge também como produtor executivo.

3. Love Me, Love Me – 13/02

No filme “Love Me, Love Me”, uma jovem tenta recomeçar a vida na Itália enquanto se vê envolvida em um triângulo amoroso cheio de segredos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Ambientado na Itália, “Love Me, Love Me” acompanha June, uma jovem que decide recomeçar a vida após a morte trágica do irmão e acaba ingressando em uma prestigiada escola de elite. Nesse novo ambiente, ela se vê dividida entre a atração intensa por James, um estudante envolvido em lutas clandestinas de MMA, e o relacionamento aparentemente seguro com Will, o melhor amigo do rapaz, conhecido por seu comportamento exemplar.

Conforme as relações se desenvolvem, June percebe que as aparências enganam e que todos ao seu redor escondem segredos capazes de alterar completamente o rumo de suas escolhas. Estrelado por Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, o filme tem direção de Roger Kumble e roteiro assinado por Veronica Galli e Serena Tateo, apostando em uma narrativa romântica marcada por tensão emocional, descobertas e conflitos morais.

4. 56 Dias – 18/02

Na série “56 Dias”, um relacionamento intenso se transforma em um Crédito:

Inspirada no livro de Catherine Ryan Howard, a série “56 Dias” apresenta um thriller psicológico que alterna diferentes linhas temporais para construir uma história marcada por paixão, mistério e violência. A trama acompanha Oliver e Clara, interpretados por Avan Jogia e Dove Cameron, que se conhecem de forma casual em um supermercado e rapidamente se envolvem em um relacionamento intenso.

No entanto, 56 dias depois, investigadores chegam à casa de Oliver e encontram um corpo brutalmente assassinado, dando início a uma investigação que expõe os lados mais sombrios da relação do casal. A narrativa intercala o presente da apuração com o passado dos amantes, revelando gradualmente os acontecimentos que levaram ao crime. Além de protagonizar, Dove Cameron divide a tela em uma produção descrita como um suspense psicológico envolvente, com a própria autora do livro atuando como produtora da série.

5. O Refúgio – 25/02

No filme “O Refúgio”, uma ex-pirata precisa confrontar um passado violento quando uma ameaça coloca aqueles que ama em risco Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Produção original do Prime Video, “O Refúgio” é estrelado por Priyanka Chopra Jonas e Karl Urban e acompanha Ercell “Bloody Mary” Bodden, uma ex-pirata que tenta levar uma vida tranquila ao lado da família nas Ilhas Cayman. Essa aparente paz é interrompida quando Connor, seu antigo e brutal capitão, retorna em busca de vingança, forçando Ercell a confrontar um passado violento para proteger quem ama. O elenco ainda conta com Ismael Cruz Cordova, Safia Oakley-Green e Temuera Morrison, enquanto a direção é assinada por Frank E. Flowers, que também coescreve o roteiro com Joe Ballarini.