O que chega à Netflix nesta semana? Veja 5 filmes e séries para assistir

Em “Um Bom Advogado”, um profissional da advocacia sofre uma overdose durante uma audiência no tribunal e precisa passar por um período de reabilitação. Após esse afastamento, ele retorna ao trabalho e recebe uma última oportunidade que pode definir o rumo de sua trajetória: provar que ainda está apto a exercer a profissão e salvar sua carreira em apenas sete dias. Nesse curto prazo, enquanto lida com as consequências do ocorrido, também precisa preparar sua defesa em um caso importante. Para isso, conta com a ajuda de uma jovem estagiária, que se torna sua aliada nessa jornada de desafios e recomeços.