Não perca tempo: 5 sinais de que uma conversa não vai virar encontro

A falta de atitude e reciprocidade pode impedir que uma conversa nos aplicativos de relacionamento evolua para um encontro Crédito: Imagem: 365daysStudios | Shutterstock

Conversar com alguém em um aplicativo de relacionamento pode ser divertido, leve e até promissor. Mas nem toda troca que começa bem tem fôlego para sair da tela. Às vezes, o papo flui por alguns dias, existe alguma curiosidade, mas nada avança: ninguém propõe um encontro, os horários nunca se encaixam, as respostas ficam mais espaçadas e a conexão passa a ocupar um lugar indefinido na rotina.

Esse tipo de dinâmica tem se tornado uma das principais frustrações de quem está aberto a conhecer alguém. Segundo dados do Inner Circle, aplicativo de relacionamentos focado em afinidade e intenção, 78% das pessoas consideram perder tempo com conexões de baixa qualidade o pior resultado no dating . O mesmo levantamento aponta que 94% gostam de saber que os demais membros passaram por algum tipo de filtro antes de entrar na plataforma.

Para Ramone Gigliotti, gerente sênior de marketing do Inner Circle no Brasil, esse comportamento mostra que muitos solteiros não estão necessariamente com pressa para sair da solteirice, mas estão mais atentos à forma como investem tempo e energia. “A pergunta deixou de ser apenas ‘será que essa pessoa gosta de mim?’ e passou a incluir também ‘essa pessoa está realmente disponível para construir alguma coisa, mesmo que seja só um primeiro encontro honesto?’”, afirma.

A seguir, veja alguns sinais de que uma conversa pode não estar caminhando para um encontro real.

1. A pessoa conversa, mas nunca propõe nada

Uma conversa pode ser agradável e, ainda assim, ficar parada. Quando existe interesse, é comum que, em algum momento, a troca comece a ganhar contorno: uma sugestão de programa, uma vontade de se ver, uma pergunta sobre agenda ou até uma tentativa de entender se o encontro faria sentido.

Se o papo se mantém apenas no campo do “qualquer dia a gente combina”, sem nenhum movimento concreto, pode ser sinal de baixa disponibilidade. Isso não significa que a pessoa precise marcar algo imediatamente, mas a conversa costuma revelar se existe intenção real ou apenas uma interação confortável para passar o tempo.

2. Os sinais de interesse são inconsistentes

Respostas empolgadas em um dia e sumiço no outro podem gerar confusão. A inconsistência nem sempre indica falta de caráter ou má intenção, mas costuma indicar pouca clareza sobre o que a pessoa quer ou pode oferecer naquele momento.

“Intenção não é chegar com promessa ou roteiro fechado. É agir com alguma coerência entre o que se fala e o que se faz. Quando a pessoa demonstra interesse, mas nunca transforma isso em atitude, a outra ponta acaba ficando presa em uma expectativa que não se confirma”, explica Ramone Gigliotti.

A curiosidade e a troca de respostas equilibrada mostram quando existe interesse genuíno em conhecer melhor o outro Crédito: Imagem: Chay_Tee | Shutterstock

3. A conversa não tem curiosidade real

Perguntas de volta, atenção ao que foi dito e vontade de conhecer a rotina do outro ajudam a mostrar presença. Quando a troca fica centrada em uma pessoa só, ou quando as respostas parecem automáticas, a conexão tende a perder força.

A curiosidade é um dos sinais mais simples de interesse. Ela aparece quando a pessoa lembra de algo que você contou, pergunta sobre seus planos, tenta entender seus gostos e demonstra vontade de construir alguma referência em comum.

4. A compatibilidade não cabe na vida real

Química importa, mas rotina também pesa. Horários, distância, estilo de vida, interesses e formas de passar o tempo influenciam a chance de uma conversa virar encontro.

Em grandes cidades, por exemplo, deslocamento e agenda podem pesar tanto quanto afinidade. Em cidades menores, referências em comum e reputação podem ter mais importância. Por isso, observar se a conexão cabe na vida prática ajuda a evitar conversas que parecem boas no aplicativo, mas não encontram espaço fora dele.

Segundo dados do Inner Circle no Brasil, interações entre pessoas do mesmo Circle, recurso que agrupa membros por interesses e estilos de vida, têm taxa de match de 18,95%, contra 10,15% entre pessoas de Circles diferentes. Para a marca, o dado reforça que referências em comum ajudam a dar mais contexto para a conversa avançar.

5. Tudo fica indefinido por tempo demais

Nem todo contato precisa começar com grandes planos. Ainda assim, uma conversa saudável costuma ter algum tipo de direção: entender o que cada pessoa procura, perceber se existe disponibilidade e, quando fizer sentido, transformar o interesse em um encontro possível.

Quando ninguém se posiciona, o chat pode virar apenas mais uma aba aberta na vida da pessoa. “Um primeiro contato pode começar sem promessa, mas precisa ter intenção. Quando não existe nenhum movimento, a conversa tende a perder força e virar mais uma interação sem desdobramento”, diz Ramone Gigliotti.

Como proteger melhor seu tempo nos aplicativos

Antes de insistir em uma conversa, vale observar alguns pontos: a pessoa demonstra curiosidade? Responde com alguma constância? Propõe alternativas quando não pode encontrar? Consegue falar minimamente sobre o que procura? Faz o encontro parecer possível?

Esses sinais não garantem que a conexão vai dar certo, mas ajudam a entender se existe presença do outro lado. Para quem está aberto a conhecer alguém, o date que vale a pena costuma combinar interesse, afinidade, disponibilidade e alguma chance real de acontecer.