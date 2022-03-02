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Cultura

Museu de cera de Paris remove estátua de Putin em meio à crise com Ucrânia

Segundo a Reuters, a estátua foi transferida para um armazém e o museu estaria considerando substituí-la por uma do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2022 às 08:51

O presidente da Rússia, Vladmir Putin
O presidente da Rússia, Vladmir Putin Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O Grévin, museu de cera de Paris, na França, removeu a estátua de cera do presidente russo Vladimir Putin em meio à crise entre Rússia e Ucrânia.
Segundo informações da agência de notícias Reuters, a estátua, que foi feita em 2000, foi transferida para um armazém e o museu estaria considerando substituí-la por uma do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
"Hoje não é mais possível apresentar um personagem como ele. Pela primeira vez na história do museu, estamos retirando uma estátua por causa de eventos históricos em andamento", disse Yves Delhommeau, diretor do museu, à rádio France Bleu.
No último final de semana, a estátua de cera de Putin foi danificada por visitantes.
Na última quinta-feira (24), a Rússia iniciou uma operação militar de invasão à Ucrânia. Após o início das mobilizações russas, houve registro de explosões e ataques a unidades de fronteiras ucranianas, além de movimentações de tanques.
O conflito entre Rússia e Ucrânia entrou no seu sexto dia nesta terça-feira (1º), quando uma torre de TV em Kiev, capital ucraniana, foi atingida por uma explosão. Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas. Desde o fim de semana, as forças russas tentam fechar o cerco à cidade.

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