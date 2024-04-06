Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Morre Ziraldo, o criador de 'O Menino Maluquinho', aos 91 anos
Fez história

Morre Ziraldo, o criador de 'O Menino Maluquinho', aos 91 anos

O jornalista também foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 16:48

O cartunista Ziraldo morreu aos 91 anos
O cartunista Ziraldo morreu aos 91 anos Crédito: Reprodução @ziraldooficial
O cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto morreu neste sábado, aos 91 anos. Criador do ‘Menino Maluquinho‘, garotinho que ficou famosos ao usar uma panela na cabeça, Ziraldo não fazia aparições públicas desde 2018, quando teve um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.
Segundo informações do g1, Ziraldo morreu dormindo, no apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi informada.
O Menino Maluquinho foi parar na televisão e em filmes. O jornalista também foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.
Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Mais velho de uma família com sete irmãos, foi batizado a partir da combinação do nome da mãe (Zizinha) com o nome do pai (Geraldo). Leitor assíduo desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas seis anos de idade, em 1939, no jornal “A Folha de Minas”.
Também foi chargista, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador e humorista. Além de Menino Maluquinho, Ziraldo também criou Turma do Pererê; Jeremias, O Bom; Supermãe e Mineirinho.
Ele deixa três filhos: a bailarina Fabrizia Alves Pinto; o compositor Antonio Alves Pinto; e a cineasta Daniela Thomas. 

Veja Também

Faustão supera rejeição de órgão após transplante e segue tratamento

Fátima Bernardes fala sobre novos projetos e se afirma como influencer digital

Beyoncé faz festa de lançamento de 'Cowboy Carter' em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES
Elba Sanidei, David Maresias e Thatiane Almeida
Fest Santo movimenta a gastronomia de Manguinhos no feriado
Imagem de destaque
Petróleo: de olho no Oriente Médio, empresa do ES troca até de nome

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados