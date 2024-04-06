Morre Ziraldo, o criador de 'O Menino Maluquinho', aos 91 anos

O cartunista Ziraldo morreu aos 91 anos Crédito: Reprodução @ziraldooficial

O cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto morreu neste sábado, aos 91 anos. Criador do ‘Menino Maluquinho‘, garotinho que ficou famosos ao usar uma panela na cabeça, Ziraldo não fazia aparições públicas desde 2018, quando teve um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Segundo informações do g1, Ziraldo morreu dormindo, no apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio. A causa da morte não foi informada.

O Menino Maluquinho foi parar na televisão e em filmes. O jornalista também foi um dos fundadores nos anos 1960 do jornal “O Pasquim”, um dos principais veículos a combater a ditadura militar no Brasil.

Ziraldo nasceu em 24 de outubro de 1932 em Caratinga (MG). Mais velho de uma família com sete irmãos, foi batizado a partir da combinação do nome da mãe (Zizinha) com o nome do pai (Geraldo). Leitor assíduo desde a infância, teve seu primeiro desenho publicado quando tinha apenas seis anos de idade, em 1939, no jornal “A Folha de Minas”.

Também foi chargista, escritor, dramaturgo, cartazista, caricaturista, poeta, cronista, desenhista, apresentador e humorista. Além de Menino Maluquinho, Ziraldo também criou Turma do Pererê; Jeremias, O Bom; Supermãe e Mineirinho.