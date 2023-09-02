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Luto na música

Morre Jimmy Buffett, cantor de 'Margaritaville' e ícone do folk-country, aos 76 anos

Sucesso da música praiana catapultou o artista para empreendimentos temáticos como resorts e cruzeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2023 às 12:03

O cantor e compositor americano Jimmy Buffett morreu na noite desta sexta-feira (1º) aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo site oficial O local e a causa da morte não foram divulgados.
O cantor e compositor americano Jimmy Buffett morreu na noite desta sexta-feira (1º) aos 76 anos.
O cantor e compositor americano Jimmy Buffett morreu na noite desta sexta-feira (1º) aos 76 anos. Crédito: Shutterstock
"Jimmy morreu em paz na noite de 1º de setembro, cercado por sua família, amigos, música e cachorros. Viveu a vida como uma música até o último suspiro e fará falta imensurável para muitos", disse o comunicado.
Buffett nasceu em 25 de dezembro de 1946 no estado do Mississippi e foi criado em uma cidade portuária do Alabama.
Começou na música se aventurando pelo folk-country, que inspirou seu primeiro disco, "Down To Earth", lançado em 1970. Quatro anos depois, passou a fazer turnês acústicas pelos Estados Unidos.
Ao longo de cinco décadas de carreira, gravou 27 álbuns de estúdio. Seu maior sucesso e o grande símbolo do soft rock praiano, pelo qual ficou conhecido, foi a canção "Margaritaville", que permaneceu na parada Billboard Hot 100 por 22 semanas e alcançou a 8ª posição da lista.
A letra retrata um músico que observa turistas tomando sol na praia enquanto toca violão e sente o cheiro de camarões fervendo na panela.
O apelo ao escapismo e à vida praiana fez tanto sucesso que motivou Buffett a entrar para o ramo empresarial uma década mais tarde. Ele abriu lojas e restaurantes temáticos de Margaritaville e depois expandiu sua marca para roupas e calçados, bebidas, molhos e até resorts e uma linha de cruzeiros. Buffett deixa a esposa, Jane Slagsvol, e três filhos.

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