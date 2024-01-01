Morre aos 92 anos a artista plástica Marian Rabelo

Marian Rabelo ficou conhecida por ser a autora de várias obras no Espírito Santo Crédito: Reprodução

A artista plástica Marian Rabello, de 92 anos, morreu na madrugada deste domingo (31). A muralista ficou conhecida por ser a autora de várias obras no Espírito Santo. Entre elas, estão o painel no muro da antiga fábrica de madeiras Atlantic Veneer e o quadro 'Romaria Noturna dos Homens', exposto no corredor da Capela do Santuário do Convento da Penha, em Vila Velha.

Os murais construídos por mosaicos ajudam a contar história do Espírito Santo. Duas obras da artista delas estão às margens de duas rodovias: uma encontra-se no prédio de uma indústria de café solúvel na BR-262, em Viana; e a outra, na BR-101, na Serra. Com relação a esta última, parte do muro de uma empresa de laminação de madeira só não foi abaixo por ter justamente um mural de 1968 projetado naquele espaço.

Mural de Marian Rabello

Marian Rabello nasceu em Vitória, em 1931, e desenvolveu o gosto pela pintura ainda criança. Autodidata, a capixaba criou painéis de azulejaria que ajudam a contar a história da cultura do Estado. Em 2017, os autores capixabas Ciliani Celante, Marcela Belo e Jose Cirillo, através da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult), lançaram o livro "Marian Rabello e os azulejos murais: Experiências em Arte Pública".