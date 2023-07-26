Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Morre a cantora Sinéad O'Connor, de "Nothing Compares 2 U", aos 56 anos
Talento de uma geração

Morre a cantora Sinéad O'Connor, de "Nothing Compares 2 U", aos 56 anos

Notícia foi dada por jornal da Irlanda, país natal da artista, que vinha enfrentando problemas relacionados a saúde mental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 15:55

Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinéad O'Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada originalmente pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país, e confirmada pela família à emissora estatal RTÉ. A causa da morte não foi revelada.
A cantora irlandesa Sinead O'Connor
A cantora irlandesa Sinead O'Connor Crédito: Instagram/@oconnor.sinead
"É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento difícil", diz uma nota enviada à emissora.
O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos.

PROBLEMAS

Em janeiro de 2022, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de problemas de saúde mental.
De acordo com publicações recentes em seu Facebook, O'Connor planejava lançar um novo álbum em breve, e havia se mudado para Londres 23 anos depois de deixar a capital britânica. De lá, estaria planejando uma turnê que passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos entre 2024 e 2025.
Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é autora de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day Of Our Acquaintance".
O’Connor também teve uma carreira marcada por polêmicas. A maior delas aconteceu em outubro de 1992, quando a cantora rasgou a foto do papa João Paulo 2º no palco do programa Saturday Night Live, da NBC.
"Combatam o verdadeiro inimigo", ela disse na ocasião, logo depois de cantar a música "War", de Bob Marley. A cantora ainda apagou algumas velas que estavam no palco antes de se retirar de cena.
A performance no Saturday Night Live era uma manifestação de repúdio em relação à posição da Igreja Católica contra o aborto. Depois do programa, a NBC recebeu mais de 4.000 telefonemas de fiéis, que ligaram para repudiar o ato. A irlandesa deixa três filhos, Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.

Veja Também

Sinead O'Connor cancela todos os shows de 2022 após morte do filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados