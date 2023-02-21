  • Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo de 2023
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Fevereiro de 2023 às 18:07

Desfile da Mocidade Alegre pelo Carnaval de São Paulo no domingo, 19 de fevereiro de 2023 Crédito: Leco Viana/TheNews2/Folhapress
A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval de São Paulo de 2023. No total, a escola teve 270 pontos. Este é o 11º título da escola de samba.
Durante boa parte da apuração, Mocidade e Mancha Verde figuravam entre as melhores colocadas. Foi no quesito de mestre-sala e porta-bandeira que o cenário mudou: a Mancha Verde caiu para o quarto lugar e Acadêmicos do Tatuapé subiu para a segunda posição.
O desfile da Mocidade teve o tema Yasuke, o primeiro samurai africano do Japão. A escola desejou não só contar essa história milenar, mas também homenagear culturas tão distintas, como a negra e a oriental.
A escola também desejou, com o desfile, enaltecer a luta diária de jovens de comunidades pobres para vencer desigualdades.

