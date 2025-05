Imortal

Míriam Leitão é a 12ª mulher eleita para a ABL e passa a ocupar vaga de Cacá Diegues

Jornalista, que cresceu em Vitória, foi escolhida para rol de imortais em disputa acirrada; o economista Cristovam Buarque ficou seis votos atrás

A jornalista Míriam Leitão, 72, foi eleita nesta quarta-feira (30) para a cadeira número sete da Academia Brasileira de Letras. Ela, que já morou parte da vida em Vitória, no Espírito Santo, passa a ocupar a vaga do cineasta Cacá Diegues, que morreu em fevereiro deste ano, aos 84 anos.>

Leitão foi eleita com 20 dos 34 votos —os outros 14 foram para o economista Cristovam Buarque. Com isso, ela se torna a 12ª mulher a integrar a ABL desde sua fundação, há 128 anos. A primeira foi a escritora Rachel de Queiroz, que se tornou imortal em 1977.>

Ela chega à ABL no que considera um "grande momento". "Eu quero me somar a tudo o que a Academia está fazendo. Chegando bem devagarinho, como diz a música.">

Agora, a Academia prepara mais duas eleições, para as posições que pertenceram a Heloísa Teixeira e Marcos Vilaça. As votações acontecem nos dias 22 e 29 de maio, respectivamente, e já despontam favoritos.>

Para a cadeira de Teixeira, já circula o nome do poeta e tradutor Paulo Henriques Britto, que concorre com nomes como Salgado Maranhão e Arlindo Miguel. Já a vaga deixada por Vilaça tem como favorito o advogado e especialista em Shakespeare, José Roberto de Castro Neves, que disputa com candidatos como Rodrigo Lacerda e Diego Mendes Sousa.>