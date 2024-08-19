Marido de Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos: ‘Genialidade'; leia

Marido de Tiago Abravanel faz homenagem a Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@ferpoli

Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, compartilhou neste domingo, 18, uma homenagem comovente ao icônico apresentador, que morreu na madrugada de sábado, 17. Em sua mensagem, Poli destacou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira e relembrou os 15 anos em que trabalhou para o comunicador.

"Domingo sempre será o dia do Silvio Santos, o dia da alegria. Eterno Rei da TV brasileira. Honra a minha tê-lo como patrão durante 15 anos. Obrigado por tantos momentos de alegria e emoção. Você foi único e sempre será. Viva Silvio Santos! Viva Senor Abravanel! Obrigado por tanta genialidade e simplicidade", escreveu Poli, que trabalhou como produtor visual no SBT.