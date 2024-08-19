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Famosos

Marido de Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos: ‘Genialidade'; leia

Fernando Poli falou sobre o ‘Rei da TV Brasileira’ em postagens; apresentador morreu na madrugada do sábado, 17
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Agosto de 2024 às 15:02

Marido de Tiago Abravanel faz homenagem a Silvio Santos
Marido de Tiago Abravanel faz homenagem a Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@ferpoli
Fernando Poli, marido de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, compartilhou neste domingo, 18, uma homenagem comovente ao icônico apresentador, que morreu na madrugada de sábado, 17. Em sua mensagem, Poli destacou a importância de Silvio Santos para a televisão brasileira e relembrou os 15 anos em que trabalhou para o comunicador.
"Domingo sempre será o dia do Silvio Santos, o dia da alegria. Eterno Rei da TV brasileira. Honra a minha tê-lo como patrão durante 15 anos. Obrigado por tantos momentos de alegria e emoção. Você foi único e sempre será. Viva Silvio Santos! Viva Senor Abravanel! Obrigado por tanta genialidade e simplicidade", escreveu Poli, que trabalhou como produtor visual no SBT.
A morte de Silvio Santos marcou o último final de semana e deixou uma legião de fãs e admiradores em luto. A postagem de Fernando Poli se soma a inúmeras homenagens que têm sido feitas por personalidades e fãs.

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