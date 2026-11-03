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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 3 de novembro de 2026

Satélite natural da Terra apresenta uma parcela cada vez menor de sua superfície iluminada e se aproxima de um novo ciclo lunar
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 12:53

A Lua Minguante corresponde à parte do ciclo lunar em que a superfície iluminada visível da Terra diminui progressivamente (Imagem: kerk27 | Shutterstock)
A Lua Minguante corresponde à parte do ciclo lunar em que a superfície iluminada visível da Terra diminui progressivamente Crédito: Imagem: kerk27 | Shutterstock

Nesta terça-feira, 3 de novembro, a Lua está em sua fase Minguante. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite natural da Terra entrou nessa fase no domingo, dia 1º, às 17h30, pelo horário de Brasília. Esse período é caracterizado pela diminuição gradual da parte iluminada da Lua que pode ser observada da Terra.

A mudança faz parte do ciclo lunar, que dura aproximadamente 29,5 dias e ocorre devido ao movimento da Lua ao redor da Terra e à posição dos dois astros em relação ao Sol. Durante esse período, o satélite passa por diferentes fases, apresentando variações na quantidade de luz solar refletida que conseguimos enxergar.

O que é a Lua Minguante?

A Lua Minguante corresponde à parte do ciclo lunar em que a superfície iluminada visível da Terra diminui progressivamente. Esse processo começa após a Lua Cheia, quando praticamente toda a face voltada para o nosso planeta está iluminada. Conforme o satélite avança em sua órbita, a região clara parece encolher.

No Quarto Minguante, exatamente metade do disco lunar pode ser vista iluminada. Depois disso, a área brilhante continua diminuindo, formando um arco cada vez mais fino até a chegada da Lua Nova. Apesar dessa transformação visual, o tamanho e o formato físico da Lua permanecem os mesmos.

Por que a Lua fica Minguante?

A fase minguante acontece devido à mudança de posição da Lua em relação à Terra e ao Sol. Metade da superfície lunar permanece iluminada pelo Sol em qualquer momento, exceto em situações específicas, como eclipses. Entretanto, a quantidade dessa região iluminada que conseguimos observar varia conforme o satélite se movimenta ao redor da Terra.

Na fase Minguante, a perspectiva de quem observa faz com que uma parcela cada vez menor da área iluminada fique visível. Portanto, o fenômeno não ocorre porque a sombra da Terra cobre a Lua, mas devido à geometria entre os três astros.

Durante a Lua Minguante, o satélite passa a nascer cada vez mais tarde, tornando-se especialmente visível durante a madrugada e parte da manhã (Imagem: makasana photo | Shutterstock)
Durante a Lua Minguante, o satélite passa a nascer cada vez mais tarde, tornando-se especialmente visível durante a madrugada e parte da manhã Crédito: Imagem: makasana photo | Shutterstock

Principais características da Lua Minguante

Uma das características mais marcantes da Lua Minguante é a redução gradual de sua iluminação aparente. Além disso, o satélite passa a nascer cada vez mais tarde, tornando-se especialmente visível durante a madrugada e parte da manhã. No Quarto Minguante, por exemplo, a Lua costuma nascer aproximadamente à meia-noite e desaparecer no horizonte perto do meio-dia. Outra particularidade é que, no Hemisfério Sul, sua aparência pode ser diferente daquela observada no Hemisfério Norte, devido à orientação do observador.

É possível observar a Lua Minguante durante o dia

Embora muitas pessoas associem a Lua exclusivamente ao céu noturno, ela também pode ser observada durante o dia. Na fase Minguante, isso acontece principalmente pela manhã, quando o satélite ainda está acima do horizonte após o nascer do Sol.

Sua visibilidade depende de fatores como a posição no céu, a iluminação da atmosfera e as condições meteorológicas. Em dias de céu limpo, por exemplo, é possível identificar a parte iluminada da Lua mesmo com a claridade solar.

Quando será a próxima fase da Lua?

De acordo com o calendário divulgado pelo INMET, a próxima fase principal será a Lua Nova , em 9 de novembro de 2026, às 4h02. Nesse momento, a Lua estará posicionada aproximadamente na mesma direção do Sol quando observada da Terra, deixando sua face iluminada voltada principalmente para longe do nosso planeta.

Depois, a iluminação aparente começará a aumentar novamente, dando início ao período Crescente. O Quarto Crescente ocorrerá em 17 de novembro, às 8h48, enquanto a Lua Cheia chegará no dia 24, às 11h55, completando mais uma etapa do ciclo lunar.

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