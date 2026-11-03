Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 3 de novembro de 2026

Uma das características mais marcantes da Lua Minguante é a redução gradual de sua iluminação aparente. Além disso, o satélite passa a nascer cada vez mais tarde, tornando-se especialmente visível durante a madrugada e parte da manhã. No Quarto Minguante, por exemplo, a Lua costuma nascer aproximadamente à meia-noite e desaparecer no horizonte perto do meio-dia. Outra particularidade é que, no Hemisfério Sul, sua aparência pode ser diferente daquela observada no Hemisfério Norte, devido à orientação do observador.