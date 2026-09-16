Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 15 de setembro de 2026 

Esse período não deve ser confundido com o tempo que a Lua leva para completar uma volta ao redor da Terra em relação às estrelas, que é de aproximadamente 27,3 dias. A diferença ocorre porque, enquanto a Lua orbita o planeta, a própria Terra também continua se deslocando ao redor do Sol. Por isso, o satélite precisa avançar um pouco mais em sua órbita para voltar à mesma posição aparente em relação ao Sol.